Las otras perlas del obispo contestano Juan Antonio Reig: contra las jóvenes provocativas, los gays, el aborto, el divorcio...

La polémica desatada en los últimos días por el obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, natural de Cocentaina, no es la primera. Y es posible que no sea la última. Tras asociar la discapacidad con el pecado durante una misa y provocar un rechazo generalizado, un vistazo a su hemeroteca deja claro que se mueve bien en la controversia.

"Las jóvenes irán al infierno si visten provocativas", "el divorcio es contagioso y una plaga social" o "el aborto es como el Holocausto" son algunas de las perlas con las que se ha despachado en los últimos años el clérigo, cuya renuncia fue aceptada en 2022 por el Papa Francisco, pasando a ser obispo emérito. Y no solo por sus declaraciones, ya que invirtió dinero de la Iglesia en empresas de armamento y de anticonceptivos.

Reig Pla, que entre 1996 y 2005 fue obispo de Segorbe-Castelló, cargo que también despeñó en Cartagena ha sido activista contra el divorcio, la homosexualidad, la eutanasia... Así, el religioso llegó a poner en marcha terapias homófobas para "curar" la homosexualidad. De hecho, propuso una guía para curarla y la vinculó a la pederastia. También tuvo palabras críticas contra la Ley de Eutanasia, aprobada en 2021, y acusó a los partidos que la aprobaron de convertir España «en un campo de exterminio».

Las declaraciones homófobas del ahora obispo emérito de Alcalá de Henares llevaron al observatorio español que defiende los derechos del colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales a presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Odio, al considerar que había incitado "al odio y a la discriminación contra este colectivo LGBT".

Pero no solo ha sido este colectivo víctima del azote del religioso alicantino, que ahora ha levantado en armas a las asociaciones de discapacitados. También pidió hace años a las adolescentes que "se vistan a la moda, pero no provocativas, para no ir al infierno", en unos consejos que ofreció a través de la página web del Arzobispado.

En su etapa como obispo de Segorbe-Castelló, el diario Levante-EMV, del mismo grupo de INFORMACIÓN, destapó como el sacerdote destinaba dinero de la diócesis a inversiones bursátiles en empresas de armamento y también de anticonceptivos.

Reig Pla fue noticia en anteriores ocasiones por organizar brigadas callejeras en favor de la virginidad. En su lucha contra la homosexualidad, calificó a los gays, como "adultos vulnerables" a la hora de cometer un abuso a menores del mismo sexo.

Anticonceptivos y aborto

En una misa emitida por La 2 de Televisión Española, en 2008, arremetió contra los métodos anticonceptivos y el aborto. Lo hizo durante una homilía que ofreció en la parroquia Santiago Apóstol de Torrejón de Ardoz de Madrid. "La malicia de la anticoncepción ha llevado detrás de ella todo el deterioro moral que hemos podido verificar en torno a la sexualidad humana, al matrimonio y la familia", manifestó. Durante la misa, Reig Pla también recordó las palabras del Papa Pablo VI, que estuvo al frente de la Iglesia Católica entre 1963 y 1978, cuando sostuvo que "los métodos de la regulación artificial de la natalidad" abren un "camino fácil y amplio a la infidelidad conyugal y a la degradación de la moralidad".

En 2014, en un artículo titulado "Llamar a las cosas por su nombre", el obispo criticó el aborto y lo comparó con los "trenes de Auschwitz" y con el "Holocausto".

Reig Pla indicó que "podría temerse también que el hombre, habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas, acabase por perder el respeto a la mujer y llegara a considerarla como simple instrumento de goce".

En declaraciones en su web, el mismo año dijo a los fieles de su diócesis que el divorcio es "contagioso" y constituye "una plaga social".