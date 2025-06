Jordi Pla, alcalde saliente de Cocentaina: "Es un atentado grave a los ayuntamientos no poder usar los 5 millones que tenemos en el banco"

Dos años después de tomar posesión de la Alcaldía, Jordi Pla se dispone a ceder este sábado 14 de junio la vara de mando a su compañero de ejecutivo Rubén Muñoz, en virtud del pacto de gobierno alcanzado tras las elecciones del 28 de mayo de 2023 entre Compromís y PSOE. Pla, líder de la formación valencianista, ha sido el primer alcalde en la historia democrática de Cocentaina que no es del PSOE. Y se muestra satisfecho de su labor estos dos años. Un trabajo que está convencido tendrá continuidad hasta 2027 con el equipo de gobierno de Compromís y PSOE.

¿Qué balance hace de estos dos años como primer alcalde de Cocentaina que no es del PSOE?

Han sido dos años intensísimos, porque veníamos de una situación difícil. En la anterior legislatura el PSOE trabajaba de la mano de PP y Cs. El cambio de líder en el PSOE ha facilitado el acuerdo. Han sido dos años de mucho trabajo y muy intensos en planificación, resolución de problemáticas, de escuchar a la gente aplicando la participación ciudadana. Y han sido dos años de poner luces largas, de qué queremos hacer en el pueblo. Teníamos dos opciones, hacer partidismo o hacer por el bien común. Hemos trabajado por el bien de la ciudadanía sin hacer partidismo los dos partidos, trabajando por el bien común. Sin buscar el rédito político.

Alcanzamos ahora el ecuador del mandato y usted va a ceder su puesto a Rubén Muñoz. ¿Qué ha sido para usted lo mejor de estos dos años?

Lo mejor de estos dos años ha sido el contacto con la gente. Por el despacho del alcalde han pasado centenares de personas y entidades. Y en muchos vecinos lo que me he encontrado era que había mucha gente que no podía acceder al despacho de Alcaldía, dando las gracias por atenderles, por intentar resolver sus problemas. También tengo que destacar proyectos como consolidar el departamento de Igualdad, ampliar Servicios Sociales, poner placas solares en edificios públicos para generar comunidades energéticas para cinco familias en situación de vulnerabilidad, la cultura, defender la lengua, deportes, la Fira, conseguir la declaración de Interés Turístico Autonómico para las fiestas...

Jordi Pla durante la presentación de la Fira de Cocentaina, en una imagen de archivo / Juani Ruz

¿Y lo peor hasta ahora?

Pues es compartida por todos. Es la ralentización de los ayuntamientos, el exceso de normativa que ralentiza la respuesta, la cantidad de informes para un estudio de detalle que hay que hacer, la burocracia… y la reactivación de reglas fiscales, lo que dificulta destinar ayudas a los colectivos vulnerables, inversiones en el casco antiguo, polígonos, polideportivos. Tenemos más de cinco millones en el banco y es un atentado grave a la autonomía de los ayuntamientos. Somos la primera línea frente a los problemas y no se entiende. El Ayuntamiento está saneado, la única deuda que tenemos son unos préstamos para las obras de El Teular. Y ahora, visto que no podemos usar el dinero que tenemos ahorrado, hemos previsto un préstamo en los presupuestos de 2025.

¿Cómo califica la relación en el equipo de gobierno con el PSOE?

La relación con el PSOE es buena. Las fuerzas de progreso sabemos dónde estamos, los puntos que se asemejan y los que no, pero la alternativa es lo que hay en la Generalitat (PP y Vox). Hay que dejar de mirarse el ombligo y afrontar los problemas. El pacto de gobierno tiene buena calidad de vida, y la relación entre PSOE y Compromís está a años luz de la de otras legislaturas. Cada uno sabe dónde está y las prioridades en cada tema.

¿El programa de gobierno se mantiene en los términos que se alcanzó en el acuerdo de 2023?

Se mantiene el programa de gobierno acordado en 2023, y el cambio en la Alcaldía no va a alterar su normal desarrollo.

¿Va a haber una restructuración de concejalías con el cambio en la Alcaldía?

Dentro de Compromís realizaremos una remodelación interna del reparto de concejalías que daremos a conocer la próxima semana.

La alianza con Muro para tratar de acceder a 10 millones de euros en ayudas europeas es una gran oportunidad para la comarca.

Es una propuesta ambiciosa. Hemos recurrido a ella para poder acceder a subvenciones, ante la falta de ayudas de la Diputación y la Generalitat. Es un proyecto ambicioso y transformador, y esperamos que a finales de año podamos tener los fondos.

¿Qué proyectos se quieren llevar a cabo con esos fondos en Cocentaina?

Queremos llevar a cabo la reforma de la antigua fábrica de Textiflok, la instalación de placas con una potencia de 300 kv en el polideportivo y en Textiflok, y la rehabilitación de una vivienda municipal en el casco antiguo para jóvenes. Así, el proyecto tiene tres vertientes: ser un motor económico, contribuir a la transición energética y vivienda para jóvenes.

El acuerdo con el Centre d'Estudis Contestans (CEC) para que ceda sus fondos y edificio al Ayuntamiento es también un hito para Cocentaina.

En este mandato se han normalizado las relaciones con el Centre d’Estudis Contestans (CEC), ya que las posturas estaban muy alejadas. Hemos llegado a un acuerdo político y ahora es un tema administrativo, informes, etc. Una de las reclamaciones del CEC es poder seguir usando el edificio, y hay que ver cómo se hace.

El inmueble que va a ceder el CEC tiene un gran valor.

Es un edificio en magníficas condiciones y ubicación, una oportunidad magnífica para tener todo el fondo del CEC y el edificio, y estamos muy agradecidos.

¿En 2027 repetiría un acuerdo así con el PSOE para repartirse la Alcaldía?

No tengo una bola de cristal para saber lo que pasará dentro de dos años, pero trabajamos para renovar un gobierno de progreso.

¿Ha sido una experiencia positiva el repartirse dos años la vara de mando?

Sí, la experiencia de repartirse la Alcaldía ha sido positiva. Además, se ha roto el tabú de tener un alcalde que no fuera del PSOE.

Jordi Pla / Juani Ruz

¿Qué temas quedan pendientes para el resto del presente mandato?

Quedan por consolidar los Servicios Sociales para ayudar a las familias; reforzar el sector industrial y comercial; inversiones en el pueblo, como en la red de caminos rurales, mejorar las avenidas…; continuar revirtiendo la degradación del casco antiguo; y acabar la legislatura habiendo instalado 150 kv de energía solar en dependencias municipales para autoconsumo y conseguir el sello de Unicef de Ciudad Amiga de la Infancia.