La reacción de unos jóvenes a un radar en Alcoy: ¿corren igual que un coche?

Las apuestas entre grupos de amigos suelen ser habituales. En Alcoy, además, una de ellas se ha vuelto viral. ¿Puede una persona correr como un coche? Y, sobre todo, ¿puede hacer que un radar marque la velocidad a la que lo hace? Unos jóvenes en el municipio lo han conseguido e, incluso, alguno ha sobrepasado la velocidad máxima marcada por lo que hay quien teme, incluso, que se pueda enfrentar a una multa.

La escena se ha grabado de noche en una de las calles más céntricas de Alcoy, en Sant Vicent Ferrer, casi donde se junta con el inicio del carrer Sant Nicolau. El vídeo se ha hecho viral en una conocida red social, TikTok, y ha generado más de 4 millones de visualizaciones, más de 239.000 me gusta y 3.700 comentarios.

Pero, ¿cuál es esa escena? En la grabación se puede ver a un grupo de personas que esperan junto al radar instalado en este punto donde el límite de velocidad está marcado en 30 km/hora. Hasta ahí podría ser una reunión de amigos en una noche de inicio de verano. Aunque la realidad es otra: están inmersos en una auténtica carrera a ver quién es más veloz. Y, también, si esta tecnología es capaz de registrar a cuánto corren por la calle al igual que hace con los vehículos para avisar si se han pasado ese límite.

Uno a uno, varios jóvenes prueban suerte mientras el resto jalea su hazaña. El primero de ellos alcanza los 24 km/hora. El radar muestra una cara en verde sonriente ya que no se ha excedido en la velocidad limitada en esta calle. Hombres y mujeres se enfrentan a ver quién es más rápido y el radar les va marcando la velocidad: 27 km/hora, 28 km/hora, 22 km/hora... Hasta que uno de ellos parece que podría ser el vencedor: el radar se pone en rojo porque ha llegado a los 32 km/hora. La cara triste de la pantalla no parece estar de acuerdo con el reto conseguido que sí aplaude el resto.

El juego sigue con los jóvenes intentando superar sus propias marcas personales, aunque pocos lo consiguen ni mucho menos suben la alcanzada por el que consiguió la cara roja.

Viral

Y como ocurre con cualquier vídeo en el que se muestra algo diferente o una novedad, los comentarios se cuentan por miles. "¿Dónde es y por qué no me invitan?", indica una usuaria. "En los pueblos hay más calidad de vida y relaciones. Da igual si estos se pasan la noche así en el medio de la nada", añade otro. "x fin un radar para la diversión y no para pagar", "Apuntarla como Fiesta Nacional" o "yo todo el tiempo sufriendo porque pensaba que se caerían", son algunos de los comentarios.

También se puede leer una reacción como si el que corre fuera un coche: "A alguno le va a llegar una multa". Incluso hay quien hace una crítica deportiva como si de una auténtica carrera se tratara: "USAIN BOLT, durante su récord del mundo de 9,58 segundos en los 100 metros, alcanzó una velocidad máxima de 44,72 km./h., cuesta abajo, se hubiera acercado a los 50 km./h., aunque en ese suelo se hubiera dejado las rodillas".

Estos jóvenes de Alcoy han puesto el juego sobre la mesa. ¿Se repetirá en otras partes de España? Nunca se sabe cuando un reto se convierte en viral.