Cocentaina se deja oír en Europa

Cocentaina se deja oír en Bruselas. El exalcalde y concejal de Urbanismo de Compromís, Jordi Pla, ha participado en una jornada sobre vivienda, rehabilitación y transición energética en el Parlamento Europeo.

La actividad, bajo el título "Housing for all peoples. No place like home”, se celebró en el Parlamento Europeo en Bruselas con el objetivo de convertirse un altavoz de las diferentes inquietudes, reivindicaciones y problemáticas europeas en cuanto a la vivienda, la rehabilitación o la transición energética, según han informado desde Compromís.

Entre otros representantes sociales de Europa, en este encuentro han participado Barbara Steenberg, de International Union of Tenants; Guillem Fernández, de la Fundación Raíces; Sita Land-Dotinga, miembro del Parlamento Frisón (Países Bajos); Jean-Christophe Angelini, alcalde de Portivechju (Francia), así como Jordi Pla, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Cocentaina.

En esta jornada, desarrollada en francés, inglés, castellano, gallego y catalán, además de abordar temáticas relacionadas con la vivienda, también se ha puesto sobre la mesa la gran importancia de las políticas verdes centradas en la transición energética.

En Cocentaina, a lo largo de los dos primeros años de legislatura, con Jordi Pla como alcalde -cargo que dejó el pasado sábado en virtud del pacto de gobierno con el PSOE-, se han instalado placas fotovoltaicas en la Biblioteca Municipal y en el Centro Social Real Blanc, reduciendo la factura de la luz y ayudando a cinco familias contestanas en situación de vulnerabilidad, creando, así, la primera comunidad energética local.

Durante los próximos dos años, además, se espera que estas políticas continúen materializándose con nuevas placas, en este caso en el Polideportivo Municipal y el techo del parque del Ferrocarril. De este modo, "se continúa poniendo la energía en manos de la gente, lejos de los excesos y los abusos de los grandes oligopolios energéticos", han destacado desde Compromís.

Buenas prácticas en Cocentaina

Según Vicent Marzà, diputado de Compromís en el Parlamento Europeo, “es un placer acoger en Bruselas a Jordi Pla para intercambiar opiniones y exportar buenas prácticas que se están llevando a cabo en Cocentaina. Cuando Compromís está en un gobierno, se nota, tanto; pero, sobre todo, en que pone en el centro los problemas y las necesidades de las personas. Por este motivo, hemos querido invitarlo en Bruselas y que se escuche la voz de Cocentaina”.

En palabras de Jordi Pla, regidor y portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Cocentaina, “he venido en el corazón de Europa para participar en una jornada sobre rehabilitación, vivienda y urbanismo, atendiendo a una de nuestras principales prioridades dentro del gobierno de coalición contestano: trabajar por un núcleo antiguo vivo, así como de ofrecer mejores oportunidades a todos los contestanos y las contestanas, especialmente a los más jóvenes y los colectivos en situación de vulnerabilidad".

El edil ha agregado que "también hemos intercambiado opiniones sobre proyectos de transición energética como la creación de comunidades energéticas locales, como la que hemos llevado a cabo en Cocentaina. Por lo tanto, quiero agradecer la implicación y la ayuda de Vicent Marzà, quien, me consta, siempre defiende los intereses de Cocentaina en el Parlamento Europeo”.