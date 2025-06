Camilo Sesto "entra" por fin en su mausoleo de Alcoy

Alcoy aguarda desde hace ya nueve meses el traslado de las cenizas del cantante Camilo Sesto del nicho familiar del cementerio San Antonio Abad al singular mausoleo que se ha levantado en este camposanto.

Y aunque se sigue sin fecha sobre cuándo se realizará esta reubicación, su nuevo panteón, que se ha convertido ya en punto de peregrinaje para sus fans, pese a no albergar aún sus cenizas, presenta desde hace poco tiempo una pequeña, pero importante novedad.

En septiembre del pasado año estaba previsto el traslado de los restos, pero la familia pospuso el acto público previsto y anunció que sería algo privado y que el panteón aún no estaba terminado. Y su diseño ha traído una polémica en redes sociales que ha acabado por ser noticia nacional, ya que ha sido muy criticado por algunos por su singular diseño.

Y la novedad con la que cuenta ahora es que se ha instalado un pequeño retrato del artista alcoyano. Parece un relieve colocado encima de los cajones de madera donde se supone que se depositarán las cenizas del cantante y de sus padres. Así, se subsana una de las "deficiencias" que presentaba, ya que no había nada que identificara de quién es el mausoleo, aunque ahora solo es por un retrato, ya que no pone el nombre. Y se ve solo al fondo de la tumba, por lo que no es muy visible.

Casi seis años desde la desaparición del artista Camilo Blanes Cortés, nombre real de Camilo Sesto, nació en Alcoy en 1946 y falleció en Madrid el 8 de septiembre de 2019, ocho días antes de cumplir 73 años. En noviembre de 2016 el Ayuntamiento lo nombró Hijo Predilecto de la ciudad, la cual el artista siempre llevó a gala, tanto que su nombre y el de Alcoy siempre fueron unidos. E incluso dedicó a la ciudad una canción, "El meu cor és d'Alcoi". Junto con ese reconocimiento, recibió la Medalla de Oro del municipio y, además, la Alameda, una de las principales vías alcoyanas, pasó a llevar su nombre.

Al margen de eso, aparentemente no se ha hecho nada más en el mausoleo desde el pasado verano. Y desde el Consistorio han señalado este viernes que desconocen cuándo se realizará el traslado.

Así, el cantante sigue aguardando el que será su último viaje en Alcoy. El 16 de septiembre, aniversario del nacimiento de este alcoyano universal, debían llevarse sus cenizas, pero la familia anunció unos días antes la cancelación del acto.

El Ayuntamiento cedió la parcela para que la familia construyera este mausoleo. Y tras varios retrasos, los últimos detalles hasta el retrato que ha aparecido ahora fueron el verano de 2024, cuando se instaló una puerta de acceso a la estructura, realizada por un artesano en algún tipo de metal y que está rematada con unas hojas de lo que parece laurel.

El estanque que rodea el mausoleo contiene unas pequeñas piedras negras en el fondo, mientras que el agua por ahora no está el movimiento, algo que se supone cambiará cuando lleguen los restos.

El mausoleo de Camilo Sesto, en una imagen de esta semana / Juani Ruz

El mausoleo está formado por dos estructuras romboidales que están comunicadas. La más alta es el acceso al sepulcro, y desde ahí se pasa a la segunda estructura, de menor altura, que está destinada a albergar los restos del artista y donde hay dos pequeños cajones de madera, presumiblemente para sus cenizas y las de sus padres. Y ahí es donde se ha instalado el relieve con el retrato del artista

Polémica con su escultura

Camilo Sesto también se ha visto envuelto en una polémica por una escultura en homenaje al cantante encargada por su Club de Fans. Se trata de una talla que ha costado 25.000 euros a través de una campaña de micromecenazgo, obra del escultor Manuel García Rey. Y los fans aguardan a que el Ayuntamiento confirme dónde se ubicará.

La estatua, una pieza en bronce a tamaño natural, ha sido promovida por la Asociación Camilista de España, compuesta por todos los clubes de fans, como muestra de admiración hacia el artista alcoyano. Y el PP planteó hace tres semanas que una buena ubicación sería el Parque de la Glorieta, instando al Ayuntamiento a dar una respuesta al Club de Fans.

Por su parte el Consistorio ha manifestado que una vez se ceda la pieza a la ciudad, se decidirá su emplazamiento.