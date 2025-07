¿Las piscinas naturales de Alicante se han recuperado tras la sequía?

El pasado verano fue uno de los menos dulces en la provincia de Alicante. La durísima sequía que se arrastraba desde 2023 hizo que las piscinas naturales del interior estuvieran en una situación crítica en muchos casos.

Un año después, la provincia ha salido de la emergencia en la que se encontraba, aunque el estado de estas pozas es desigual, ya que las precipitaciones no han sido suficientes para una revitalización general. Y refrescarse es una necesidad, ya que el calor aprieta tras un junio de récord por unas altas temperaturas que siguen en julio y auguran un verano tórrido.

Las Fuentes del Algar, en una imagen de este verano / INFORMACIÓN

Algunas zonas se han recuperado e incluso las Fuentes del Algar, en Callosa d'en Sarrià, brotan de forma natural, algo que no pasaba desde hacía dos años. Pero otras presentan un estado que no invita a un chapuzón o que directamente no tienen agua.

Así, la situación ha mejorado en la zona de baño de Callosa y en el Gorg del Salt de Planes, en el Barranc de l'Encantada. También corre el agua, aunque poca, en la Font Major de Sella, sin que allí esté autorizado el baño.

En Les Salinetes de Novelda se mantienen, dadas las especiales características de sus aguas. Además, el Pantano de Guadalest ha recuperado algo su nivel respecto al pasado año, y se pueden ver bañistas todos los días junto a la presa y río arriba.

Verano complicado para las zonas de baño naturales de Alcoy / Juani Ruz

En cambio, la situación en Alcoy es similar o incluso peor al año pasado. Las pocas del Racó de Sant Bonaventura están bajo mínimos, y río de El Molinar seco. En Banyeres el río Vinalopó lleva algo menos de agua, aunque las pozas permite el chapuzón. Y en la Rambla de la Puça de Petrer el agua apenas hay unos dedos de agua, incluso menos que el pasado año.

Lluvias insuficientes

El director de Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha confirmado que "no ha llovido lo suficiente para que se recuperen las zonas de baño del interior de la provincia".

La Rambla de Puça de Petrer este verano, en un estado muy precario / Héctor Fuentes

Pese a las precipitaciones registradas sobre todo en marzo tras dos años de sequía, el catedrático de Análisis Geográfico Regional ha recordado que "en esta parte del Mediterráneo no ha sido una primavera excesivamente lluviosa como en el centro norte y sur peninsular. Y por tanto, aunque haya acuíferos que sí que se han podido recuperar, otros no lo han hecho" en la misma medida.

Sobre las Fuentes del Algar ha destacado que "es un muy buen acuífero, uno de los mejores de la provincia de Alicante. Responde muy bien a las lluvias que caen en toda aquella zona de la Sierra de Bernia. Pero en otras partes no ha sido una lluvia tan abundante" por lo que "estamos en un año de mantenimiento. No ha llovido lo suficiente".

El río Vinalopó en Banyeres, en una imagen de este verano / INFORMACIÓN

Olcina ha recordado que "tampoco llovió mucho el otoño pasado a pesar de la dana, que fue en Valencia. El invierno fue muy seco y la primavera entra dentro de la normalidad, no excesivamente lluviosa".

Fuentes del Algar

Sobre las espectaculares Fuentes del Algar, el concejal de Agua y Turismo de Callosa d'en Sarrià, Rafael Gregori, ha explicado que desde el mes de marzo, tras las lluvias, el agua brota de forma natural, algo que no pasaba desde hacía dos años. Y es que desde mediados del verano de 2023 se utilizaban las bombas para extraer el caudal y surtir a las Fuentes del Algar y a los regantes y para abastecimientos urbano de la Marina Baixa.

La Font Major de Sella, que se ha recuperado tras las lluvias de marzo / INFORMACIÓN

Así, gracias al bombeo, el nivel de agua de las fuentes es estable todos los años, aunque este verano de momento fluye de forma natural. De cualquier forma, se espera que en los próximos días se tenga que activar el bombeo, ya que está bajando el caudal que sale y en breve será necesario.

Barranc de l'Encantada

Por su parte el alcalde de Planes (El Comtat), Javier Sendra, explica que la situación del idílico Gorg del Salt, en el Barranc de l'Encantada, ha mejorado respecto a 2024, ya que tiene más agua y la zona está más verde. De cualquier forma, el pasado verano presentaba un buen estado, teniendo en cuenta la sequía por la que pasaba la provincia.

El Racó de Sant Bonaventura de Alcoy presenta poca agua y muy estancada / Juani Ruz

Sella

La Font Major de Sella, también en El Comtat, presenta una situación mejor que el pasado año, cuando no corría el agua y la poza estaba con agua muy estancada, no apta para el baño. Y el municipio funcionaba con bombas para poder abastecer a los vecinos. Su alcaldesa Mila Llinares ha explicado que con las lluvias de marzo volvió a salir la fuente, y continúa manando, aunque no mucho. De cualquier forma, ha recordado que el baño en la Font Major está prohibido.

Guadalest

En el Pantano de Guadalest la situación ha mejorado también. Aunque la presa sigue bajo mínimos con 4,5 hectómetros cúbicos -un 35 % de su capacidad-, tiene un hectómetro más que hace justo un año. Así, se pueden bañistas todos los días tanto junto al embalse, en la zona del embarcadero, como en la cola del pantano, aprovechando el agua que fluye de los pozos de Beniardá, cuyo caudal se extrae para el abastecimiento de la Marina Baixa y va a parar al pantano, según han explicado desde el Consistorio.

Imagen de archivo de la Rambla de Les Salinetes, que presenta una situación estable los últimos años / ÁXEL ÁLVAREZ

Novelda

Y la Rambla de les Salinetes presenta un estado similar al de los últimos años, es decir estable y con agua suficiente, según han confirmado desde el Ayuntamiento de Novelda. Esta zona de baño no es de agua dulce, sino salada, y por ello mantiene caudal en sus "clots", que son muy populares. Y es que a sus aguas se les atribuyen propiedades terapéuticas.

Río Vinalopó

Aquí acaban las mejoras respecto al pasado año. En Banyeres (El Comtat) la Ruta de los Molinos del río Vinalopó presenta algo menos de agua pese a las lluvias de la primavera, según explica su alcalde Josep Sempere.

Eso sí, en las zonas donde el agua se embalsa la gente se puede bañar sin problemas, por lo que se no se nota esa disminución.

El Pantano de Guadalest, en una imagen de la pasada semana / INFORMACIÓN

Alcoy

El Alcoy hay dos puntos destacados. El Racó de Sant Bonaventura, a los pies de la Font Roja, presenta incluso peor situación que el año pasado, cuando no corría el agua aunque se podían ver grupos de jóvenes bañándose.

El agua está muy estancada y tiene menos. Y a eso hay que unir los destrozos que unas lluvias torrenciales causaron al final del verano, para lo que el Consistorio está llevando una recuperación de la zona, que no está habilitada para el baño, según han recordado desde el Ayuntamiento.

Y el río El Molinar sigue sin agua, al no brotar de forma natural, aunque el acuífero presenta un muy buen estado.

El Gorg del Salt en Planes, en una imagen del pasado año / RAFA ARJONES

Petrer

Del mismo modo en la Rambla de Puça, donde el año pasado en la poza principal ya había muy poca agua que hacía que apenas llegara por los tobillos, es incluso peor, ya que parece tener menos caudal.

Xixona

Otra zona destacada en la provincia es El Salt de Xixona. Su acceso lleva cerrado desde 2020 por seguridad, debido a un desprendimiento, y hay un proyecto para asegurar la zona y permitir la visita. Por ello se desconoce su estado, aunque probablemente el agua también esté muy estancada.