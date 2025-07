El Consell se abre a estudiar las reclamaciones de los afectados por el nuevo bus comarcal

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, se reunió este martes con representantes de la Plataforma de Afectados por el Transporte Público Comarcal de Alcoy, Cocentaina y Muro para analizar el arranque de Busco, la nueva red de transporte que conecta las comarcas de L’Alcoià, El Comtat y Marina Alta.

La reunión, en la que también participaron el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra, y el director general de Transporte y Logística, Manuel Ríos, se celebró tras las quejas ciudadanas sobre el funcionamiento del servicio. Según denunció la plataforma, la red actual no cubre adecuadamente necesidades básicas como el acceso a centros de trabajo, salud, educación, ocio y comercio, lo que ha generado un notable deterioro en la calidad de vida de los usuarios.

Durante el encuentro, el conseller Mus se comprometió a estudiar el documento con las reclamaciones presentadas por la plataforma. Asimismo, se acordó que los afectados trasladarán propuestas concretas de paradas y horarios, con el objetivo de analizar su viabilidad y mejorar el diseño de cada una de las 11 líneas que conforman la red. Desde la conselleria se subrayó la necesidad de abordar el problema en detalle, más allá de críticas generalizadas.

No obstante, el encuentro ha generado malestar entre varios ayuntamientos de la zona, que han lamentado no haber sido invitados. Desde la conselleria argumentan que ya se celebró una reunión a principios de mes a la que "algunos no asistieron", pero los representantes municipales niegan haber tenido participación efectiva en el proceso.

Malestar en los ayuntamientos

El vicealcalde de Alcoy, Alexandre Cerradelo, criticó que se gestione "una cuestión tan sensible que afecta a miles de personas" sin contar con los ayuntamientos. "Nos hemos ofrecido desde el primer momento a colaborar y aportar soluciones. No incluirnos dificulta una respuesta coordinada y efectiva", aseguró. Cerradelo pidió que se abra un espacio de diálogo que incluya a todos los actores implicados.

En la misma línea, el alcalde de Muro, Vicent Molina, expresó su deseo de haber participado en la reunión: "El transporte público es un servicio esencial y los ayuntamientos tenemos mucho que aportar. Esperamos mantener pronto un encuentro conjunto con la conselleria".

Por su parte, el alcalde de Cocentaina, Rubén Muñoz, fue más contundente: "Es una falta de respeto que se prescinda de los ayuntamientos, que somos quienes mejor conocemos las necesidades reales del territorio. Hemos solicitado una reunión con el conseller y aún no hemos recibido respuesta. Esperamos una invitación formal para trasladarle nuestras propuestas".

A las críticas vecinales y políticas se sumó la del alcalde de Banyeres, Josep Sempere, quien denunció los perjuicios causados por los recientes cambios en las líneas: "Las alteraciones se realizaron sin consultar ni a los municipios ni a las empresas de transporte. Además, la información oficial sobre los nuevos horarios llegó, en algunos casos, hasta un mes después de su entrada en vigor".