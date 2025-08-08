Cocentaina se llena de tradición, música y emoción en sus Fiestas

Cocentaina inicia hoy sus esperadas Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Hipólito Mártir, con un intenso programa de actos que se desarrollará hasta el lunes 11 de agosto. Música, pólvora, historia y fervor religioso volverán a llenar las calles del municipio en una celebración profundamente arraigada en la identidad contestana.

La tradicional ‘Nit de l’Olla’ será la encargada de inaugurar oficialmente las fiestas. A las 19:15 horas, las ‘filaes’ se concentrarán en la parte alta del Passeig para iniciar el pasacalle hacia el Pla, donde se interpretará el Himno de Fiestas. Después, el desfile de las comparsas hasta sus locales y, a las 22:40 horas, el arranque desde el Passeig del Comtat marcará el comienzo de una noche muy esperada por festeros y vecinos.

Una de las jornadas más esperadas será la del sábado 9, con el Día de la Entrada. La actividad comenzará a primera hora con la Santa Misa a las 06:30 h y el posterior rezo del Ángelus a las 07:00 h, seguido de la solemne interpretación del Himno Nacional. En ese momento dará comienzo la Primera Diana, uno de los actos más espectaculares y multitudinarios. Tal y como ha señalado Rafael Monar, presidente de la Junta de Festes de Cocentaina, "la plaza del Ayuntamiento se llena de gente desde las 3 o las 4 de la madrugada para no perderse este momento tan especial", lo que demuestra la gran expectación que genera este desfile matutino.

Un momento de un boato de las fiestas. / JUANI RUZ

A las 12:15 h tendrá lugar la Embajada del Contrabando, a cargo de las "filaes" Maseros y Contrabandistas, y a las 12:30 horas, la Eucaristía de la Hermandad Sacerdotal en la iglesia de Santa María. El plato fuerte del día será, como siempre, la Entrada de Moros y Cristianos a las 19:00 horas, un desfile cargado de música, boato y emoción. La jornada se cerrará con una animada verbena pasada la medianoche.

Se ha invitado a todas las entidades del pueblo a participar en la procesión Rafael Monar — Presidente de la Junta de Festes de Cocentaina

El domingo 10 de agosto, Día de San Hipólito Mártir, comenzará con la Segunda Diana a las 07:30 horas. A las 11:50 horas, las ‘filaes’ de cargo se concentrarán en el Pla para realizar la ofrenda floral al patrón, seguida de la Misa Mayor. A las 13:30 horas, la plaza de la Vila acogerá la tradicional Presentación de Armas. La tarde tendrá como momento clave la Solemne Procesión con la imagen y reliquia del patrón a las 20:15 horas. Este año, según ha destacado Rafael Monar, una de las principales novedades es que "se ha invitado a todas las entidades del pueblo a participar en la procesión, con el objetivo de hacerla más participativa y multitudinaria que nunca". A medianoche, la Retreta pondrá el punto humorístico y festivo a la jornada, seguida de verbena.

Un grupo de festeras de Cocentaina. / JUANI RUZ

El cierre llegará el lunes 11, con el Día del Alardo. Las guerrillas arrancarán a las 7:00 horas en las faldas de la Sierra Mariola con la participación de capitanes y abanderados. A las 11:00 horas se celebrará la Estafeta y Embajada mora, dando paso al Alardo, uno de los momentos más sonoros de las fiestas. A las 14:00 horas, tendrá lugar la esperada ‘Ambaixada de les Tomaques’, y por la tarde, a las 18:30 horas, será el turno de la Embajada Cristiana. A las 20:00 h, el acto de Acción de Gracias en la iglesia de la Virgen del Milagro y el posterior traslado del patrón a la parroquia del Salvador pondrán el broche religioso a las celebraciones. Una última verbena, a partir de las 00:30 horas, despedirá las fiestas hasta el próximo año.