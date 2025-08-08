El exalcalde de Castalla afirma que se activó el protocolo de acoso tras la denuncia de dos trabajadores

El exalcalde de Castalla, Antonio Bernabeu, ha asegurado que el Ayuntamiento sí que activó el protocolo de acoso tras la denuncia de dos trabajadores en 2019, los cuales deben ser indemnizados con 15.000 euros cada uno tras confirmar recientemente el Tribunal Supremo la condena al consistorio.

El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) informó el pasado mes de que los hechos confirmados por el Supremo se remontan a finales de 2019, cuando los empleados J.P.J. y D.J.G. comenzaron a sufrir un trato vejatorio y hostigamiento continuado por parte del capataz de la brigada de obras y pese a presentar sus quejas ante el Ayuntamiento, entonces gobernado por una coalición de Ciudadanos y PSOE con Antonio Bernabeu como alcalde, no se activó el protocolo de acoso laboral vigente en la administración local.

Sin embargo, el ex exalcalde de Castalla ha salido al paso de este comunicado del SEP y asegura que tras las quejas de los trabajadores "sí que se activó el protocolo de acoso laboral como respuesta a las mismas, creándose en el Ayuntamiento de Castalla, la correspondiente comisión de evaluación del acoso laboral, según el protocolo aprobado en el referido Ayuntamiento".

Bernabeu ha precisado además que en un informe presentado por el psicólogo forense que intervino en el proceso, y que se aportó a la comisión del acoso laboral puesta en marcha, se apreciaba "que en lugar de existir acoso laboral desde arriba (referente del capataz) y hacia abajo (referente de J.P.J. y D.J.G.), era más bien al contrario. Es decir, el acoso laboral que podría darse era de parte de J.P.J. y D.J.G. hacia el capataz".

Pese a estas afirmaciones del exalcalde, un juzgado de Alicante condenó al capataz y al Ayuntamiento de Castalla por vulneración de derechos fundamentales de los dos trabajadores. Asimismo, el SEP afirmó que los trabajadores acudieron a la Inspección de Trabajo "ante la inacción institucional, pero lejos de resolverse la situación, el acoso se intensificó y provocó la baja médica de ambos empleados".