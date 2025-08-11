Los bomberos tratan de controlar un incendio en una pinada de Alcoy

Los bomberos están trabajando en un incendio que se ha declarado en una zona verde de Alcoy, a caballo entre la trama urbana y la forestal. El aviso se ha recibido a las 16.03 horas y los efectivos tratan de controlar el siniestro, que parece que evoluciona favorablemente y a las 17.42 ha sido estabilizado.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos han explicado que el fuego se ha registrado en la parte superior de la zona del parque del Romeral, en una zona de pinada, por lo que rápidamente se ha activado el dispositivo de extinción. Además, el incendio afecta a una serie de olivos, abarcando tanto a zona urbana como a zona rústica al estar ubicado en una zona de transición entre zona rural o forestal y urbana.

Por el momento no se han registrado heridos y los medios usados son una unidad mando jefatura, una bomba rural pesada, una bomba forestal pesada, una bomba nodriza ligera, un furgón de salvamentos varios con un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parque de La Montaña, más 2 retenes itinerantes del Consorcio Provincial.

Del mismo modo participan tres medios aéreos, dos unidades de bomberos forestales con sus autobombas y dos unidades de bomberos forestales helitransportadas, así como efectivos de la Policía Nacional y Policía Local, según han informado desde el Consorcio y el Ayuntamiento.