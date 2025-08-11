Los últimos pasos de Alcoy para la transformación ecológica de 420.000 metros cuadrados

La transformación ecológica de Alcoy no tiene vuelta atrás. Desde hace unas semanas se han puesto en marcha las primeras actuaciones del ambicioso proyecto AlcoiBioUp!, que con 13 intervenciones y un presupuesto de 3,7 millones de euros va a renaturalizar la ciudad y su entorno ambiental. Todo gracias a fondos europeos que sufragan el 90 % del coste total, es decir 3,3 millones en ayudas.

Y las tres actuaciones que faltaban por licitar ya han sido aprobadas por el Consistorio. Se trata de las acciones B9, B10 y B11, que completan las intervenciones centrales contempladas en esta estrategia de renaturalización urbana, y que deberán estar acabadas antes de que termine 2025.

“Con esta licitación, cerramos el ciclo de contratación y entramos de pleno en la recta final de un proyecto transformador, con el que pretendemos conseguir una ciudad más verde, más habitable" Teresa Sanjuán — Concejal de Transición Ecológica de Alcoy

Con ello, se culmina la fase de contratación de un programa que supondrá la transformación ecológica de más de 420.000 metros cuadrados dentro del término municipal, según han destacado este lunes desde el Consistorio.

Cotes Baixes

Las tres intervenciones ahora licitadas cuentan con un presupuesto conjunto de 293.003,40 euros (IVA incluido). En primer lugar, la acción B9 se centrará en aumentar la vegetación en el parque del antiguo vertedero de Cotes Baixes, un espacio recuperado en 2018 con ayuda de la Generalitat Valenciana, pero que aún presenta una baja densidad de arbolado y zonas de sombra escasas. El proyecto contempla la plantación de especies autóctonas, la eliminación de especies invasoras como el ailanto o la caña, la mejora del suelo, y la incorporación de señalización con finalidad didáctica. También se crearán espacios de estancia más confortables y accesibles para el vecindario.

Cauce del río Barxell, donde se desarrollará parte del programa AlcoiBioUp! / INFORMACIÓN

Zonas verdes

La actuación B10, por su parte, tiene como objetivo la redensificación vegetal de diversas zonas verdes en barrios consolidados de la ciudad, mejorando su estructura ecológica y su capacidad de resiliencia frente al cambio climático. Se actuará en zonas de arbolado deteriorado o inexistente, en las que se plantarán nuevas especies adaptadas al entorno. Esta intervención también busca mejorar la continuidad ecológica y paisajística entre espacios naturales urbanos y periféricos, generando microhábitats y reforzando la biodiversidad urbana.

Alcorques vacíos

Por último, la acción B11 plantea actuar en alcorques vacíos en distintas calles de Alcoy, para que dispongan de nuevos ejemplares arbóreos de especies apropiadas al entorno urbano. Esta intervención permitirá incrementar de forma significativa la cobertura vegetal en el viario, reducir el efecto isla de calor y mejorar la calidad ambiental en zonas densamente transitadas. La elección de especies y su distribución se ha realizado siguiendo criterios de sostenibilidad, facilidad de mantenimiento y adaptación climática.

El proyecto "AlcoiBioUp" actuará sobre todo en las zonas verdes urbanas ligadas a barrancos y cauces / INFORMACIÓN

La concejala de Transición Ecológica, Teresa Sanjuán, subraya que “con esta licitación, cerramos el ciclo de contratación y entramos de pleno en la recta final de un proyecto transformador, con el que pretendemos conseguir una ciudad más verde, más habitable, que utilice la infraestructura natural como herramienta de bienestar, de biodiversidad y de educación ambiental”.

Espacios degradados o infrautilizados

AlcoiBioUp! se ha centrado especialmente en recuperar espacios degradados o infrautilizados vinculados a los barrancos, ríos y cauces urbanos, aprovechando su papel como conectores naturales para renaturalizarlos y conectarlos con los parques naturales del entorno. Además, la estrategia persigue aumentar el arbolado urbano, eliminar especies invasoras, fomentar la vegetación autóctona y convertir el espacio verde en un lugar funcional, accesible y educativo para la ciudadanía.

Inicio

Durante los meses de junio, julio y agosto se están llevando a cabo las tareas de limpieza y desbroce de las zonas donde se va a actuar, dando inicio así al proyecto, y en el último trimestre del año se procederá a culminar los trabajos.

AlcoiBioUp!, no solo pretende mejorar la calidad ambiental y paisajística de la ciudad, sino también reforzar su resiliencia frente al cambio climático. Además, se alinea con los objetivos de la Agenda Urbana que Alcoy está implementando como ciudad piloto dentro de la estrategia nacional.

Las obras de estos tres últimos proyectos se licitarán mediante procedimiento abierto simplificado y deberán estar ejecutadas antes de que finalice el año 2025. Toda la documentación técnica está disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.