Los cambios en la nueva red de transporte de l'Alcoià y El Comtat

Cambios en la nueva red de transporte en l'Alcoià y El Comtat tras su primer mes en funcionamiento, tras peticiones de mejora de los usuarios y críticas de los ayuntamientos por deficiencias.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha modificado paradas e introducido mejoras en el servicio Busco, la nueva red más eficiente y sostenible para conectar estas comarcas, y que ofrece además servicio a demanda a 12 municipios.

El nuevo contrato, puesto en marcha y operado por Vectalia, que también atiende a municipios de la Marina Alta, mejora de media un 70 % el servicio e introduce diversos cambios, reestructurando en 11 líneas los trayectos que se venían realizando durante años, según han explicado este miércoles desde la Generalitat.

"La Generalitat cumple así su promesa de realizar pequeñas adaptaciones durante las primeras semanas para mejorar el servicio y atender las demandas de usuarios" Vicente Martínez Mus — Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio

Tras un mes operando y tras reunirse con asociaciones de usuarios, se han incorporado cambios que afectan a las líneas 1, 2 y 3. En concreto, las líneas 1 y 2 pasan a contar con más paradas y se modifican las cabeceras. En Alcoy para las líneas 1 y 2 pasa a ser la parada de Víctor Espinós y en Muro pasa a ser IES Serra Mariola.

De la misma forma, se cambian los horarios para ajustarlos a la nueva realidad del recorrido y permitir que se cumpla una frecuencia de 45 minutos. Por otro lado, en la línea 3, que une Alcoy y Banyeres, se incorpora una parada intermedia. Las otras 8 líneas mantienen las mismas prestaciones que se pueden consultar en el portal de Busco.

Así funciona el transporte a demanda Busco ofrece un servicio de transporte a la demanda para Alcosser, Alcoleja, Balones, Benifallim, Benilloba, Benimassot, Fageca, Famorca, Gorga, Penàguila, Quatretondeta y Tollo, informa Vectalia. Este modelo permite a los usuarios solicitar con antelación el servicio en aquellos trayectos o franjas horarias con baja demanda, asegurando la conexión en zonas rurales o con menor densidad de población. Las personas interesadas en usar el transporte a la demanda deberán llamar al 965 520 562 antes de la 13:00 del día anterior. En el caso de que quieran viajar durante el fin de semana o el lunes, deberán llamar antes del viernes a la 13:00 horas.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha destacado que la Generalitat “cumple así su promesa de realizar pequeñas adaptaciones durante las primeras semanas para mejorar el servicio y atender las demandas de usuarios”, con los que se han mantenido diferentes encuentros. Asimismo, el conseller ha lamentado que en su día “ayuntamientos como Alcoy no alegasen en el proceso para introducir mejoras que les trasmitían las asociaciones”.

Descoordinación

Por otra parte, los ayuntamientos de Alcoy, Cocentaina, Muro y Banyeres lamentaron a finales de julio su ausencia en la reunión del Consell con los afectados por el bus comarcal, asegurando que no fueron invitados pese a ser una cuestión "muy sensible". Y es que desde Alcoy, Cocentaina y Muro exigieron en julio al Consell mejoras en el nuevo servicio, denunciando junto a la plataforma de usuarios la falta de coordinación horaria, la eliminación de paradas clave y la ausencia de información en la implantación de Busco.

Solución para la movilidad

El titular de Infraestructuras ha recordado que esta iniciativa “nació como una solución de movilidad para toda la población de la zona ante el riesgo de que el servicio dejara de prestarse debido a la inacción durante ocho años en los que no se tramitó ninguna alternativa".

Autobuses de la flota comarcal en l'Alcoià, El Comtat y la Marina Alta en Alcoy / INFORMACIÓN

La conselleria presentó el proyecto en el Ayuntamiento de Alcoy a los alcaldes de las localidades beneficiadas el pasado 14 de julio. Un acto al que estaba previsto inicialmente que acudiera el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que suspendió su presencia tras anunciarse una protesta en Alcoy para pedir su dimisión por la gestión de la dana, una movilización que finalmente se realizó pese a no estar presente.

Este servicio de la Generalitat está operado por Vectalia, y con él los habitantes de esta zona de la provincia de Alicante podrán moverse de una forma "más sostenible". La nueva red ofrece mejores frecuencias, más servicio los fines de semana, mayores franjas horarias y más paradas, nuevas líneas e incorpora el transporte a la demanda para las pequeñas poblaciones, que hasta ahora no tenían ningún servicio, según informa la citada compañía.