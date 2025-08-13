La reacción de Alcoy a los cambios en el servicio de bus comarcal al mes de su puesta en marcha

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha criticado a la Generalitat por "culpar a los ayuntamientos para justificar el fracaso del servicio Busco" de transporte comarcal, para el que ha anunciado cambios la administración autonómica. Así, el primer edil ha denunciado que "la Conselleria de Medio Ambiente ha hecho cambios improvisados solo un mes después del estreno del servicio y sin contar con los municipios".

La Generalitat ha informado este miércoles a través de una nota de prensa de los cambios introducidos a partir del próximo lunes en el servicio, atendiendo a "las peticiones de usuarios", y después de que los consistorios de Alcoy, Cocentaina y Muro exigieran mejoras y denunciaran la falta de coordinación horaria, la eliminación de paradas clave y la ausencia de información.

En su nota oficial, el conseller ha lamentado que “ayuntamientos como Alcoy no alegasen en el proceso para introducir mejoras que les trasladaban las asociaciones”, lo que ha motivado la reacción del Consistorio de la ciudad.

"La conselleria culpa a los ayuntamientos de su desastre, pero la realidad es que nosotros no presentamos alegaciones porque, como ya trasladé personalmente al conseller, estábamos satisfechos con la propuesta inicial: un servicio con autobuses cada 30 minutos" Toni Francés — Alcalde de Alcoy

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha respondido con contundencia: “Una vez más, la conselleria ve a los ayuntamientos como enemigos y no como colaboradores. No han contado con nosotros ni nos han facilitado ninguna información. Culpan a los ayuntamientos de su desastre, pero la realidad es que nosotros no presentamos alegaciones porque, como ya trasladé personalmente al conseller, estábamos satisfechos con la propuesta inicial: un servicio con autobuses cada 30 minutos. El problema es que lo que han diseñado es imposible de cumplir y han engañado a la ciudadanía, porque el servicio anunciado no se ha prestado”.

“Nos alegramos de que la Generalitat rectifique y que atienda a la presión que se está ejerciendo, pero recordamos que hace 20 días los alcaldes le pedimos una reunión y el conseller se ha negado a recibirnos. Lamentamos que no se cumplirá el servicio anunciado porque la frecuencia no será cada 30 minutos, sino cada 45, ya que la Generalitat no ha reforzado el servicio con personal y autobuses, que era lo necesario para atender las necesidades de la comarca”, añade el alcalde.

Francés subraya que “si solo un mes después de iniciarse el servicio tienen que modificarlo, es porque realmente han hecho las cosas mal y ahora intentan corregirlas”.

Propuestas

El alcalde también ha recordado que, junto con los alcaldes de Cocentaina y Muro, se reunió en el mes de febrero con el conseller para trasladarle todas las demandas de los municipios. “Esperamos que el nuevo contrato incluya todas nuestras propuestas y que el servicio se adapte a la realidad social y laboral de nuestras poblaciones”.

El Ayuntamiento ha destacado que "es importante recordar que el servicio definitivo todavía no está en marcha y que el que actualmente se está prestando es un servicio de emergencia que no cumple en absoluto con lo que se anunció".