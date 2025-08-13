Riesgo extremo de incendios forestales hasta el lunes por las altas temperaturas

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), ha acordado extender el riesgo extremo de incendios forestales hasta el lunes 18 de agosto debido a la previsión de altas temperaturas de cara al fin de semana, cuando se esperan los días más calurosos del verano, entre el sábado y el lunes.

Así se ha acordado en una reunión de coordinación en el Centro de Coordinación de Emergencias a la que han acudido la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, y el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida.

La Generalitat asegura que tiene todos los mecanismos y dispositivos de extinción listos para actuar en caso de un incendio

Irene Rodríguez ha destacado que esta reunión ha servido para “estar todos perfectamente informados de la situación meteorológica a la que nos vamos a enfrentar en los próximos días, coordinar todos los dispositivos de prevención y extinción de incendios y, sobre todo, tomar algunas medidas extraordinarias”. En este sentido, ha recalcado que “todos los dispositivos estarán preparados para hacer estos cuidados intensivos”.

Así, ha explicado que está prohibido el uso del fuego, pirotécnica y los trabajos mecánicos en terreno forestal. La secretaria autonómica también ha instado a la población a llamar al 1·1·2 en caso de avistar cualquier humo para que “de manera inmediata, se activen todos los mecanismos y todos los dispositivos de extinción de incendios”.

"El método que mejor funciona a la hora de evitar un incendio o que un incendio se quede solo en un conato es precisamente avisar a las autoridades, avisar a Emergencias, al 1·1·2" Raúl Mérida — Secretario Autonómico de Medio Ambiente

Por otro lado, Irene Rodríguez ha recordado que se debe tener especial precaución con “las personas mayores, los niños y las personas vulnerables, sobre todo, ante estas temperaturas tan altas”. Y ha subrayado la importancia de “beber abundante agua, no realizar actividades físicas en las horas de más incidencia del calor y dispensar un cuidado especial a las personas más vulnerables”.

Por su parte, el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, ha señalado que “todos los dispositivos están activados en estos momentos, todos los observatorios, los 65 observatorios que hay en la Comunitat, están trabajando intensamente” y ha recalcado que “el método que mejor funciona a la hora de evitar un incendio o que un incendio se quede solo en un conato es precisamente avisar a las autoridades, avisar a Emergencias, al 1·1·2”.