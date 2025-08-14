Alcoy ya tiene fecha para arrancar la construcción del pabellón de gimnasia artística

La construcción del pabellón de gimnasia artística de Alcoy empezará en septiembre. El Ayuntamiento de Alcoy y la empresa adjudicataria ya han firmado el acta de replanteo con la que se dan inicio a los trabajos, aunque al ser mes de agosto, las obras no arrancarán hasta el próximo mes, a partir del 1 de septiembre, según ha explicado este jueves el concejal de Deportes, Alberto Belda.

El coste de la obra es de 1,1 millones y ha sido al segundo intento cuando ha sido posible su adjudicación, al quedar desierto el primer concurso e incrementar el presupuesto en un 37 %. Y el PP ha denunciado a través de un comunicado el retraso en el inicio de los trabajos.

El concejal de Deportes ha explicado que con al firma del acta de replanteo ya empieza a contar el plazo de ejecución de las obras, fijado en 13 meses, pero la empresa ha pospuesto el inicio a septiembre al estar ya en agosto, por las vacaciones de la mercantil. Así, ha señalado que "si hubieran empezado el 1 de agosto, igualmente se tendrían que haber parado ahora por las vacaciones".

"Si las obras hubieran empezado el 1 de agosto, igualmente se tendrían que haber parado ahora por las vacaciones" Alberto Belda — Concejal de Deportes de Alcoy

Inicialmente la inversión prevista era de unos 700.000 euros, siendo actualizada posteriormente a 825.302,76 euros (IVA incluido). Sin embargo, el concurso quedó desierto el verano pasado y, por este motivo, se realizó una nueva revisión con el incremento correspondiente de los costes, hasta alcanzar los 1,1 millones

Esta instalación de 1.000 m² estará situada en la parcela que ocupaba el antiguo colegio público Miguel Hernández, actual sede de la Escuela Oficial de Idiomas. Concretamente, se construirá en el patio de este edificio, junto a las pistas polideportivas.

Accesos

El acceso al pabellón se realizará tanto por la esquina que une las calles Santa Teresa Jornet y Alcalde Francesc Boronat como desde la avenida Andalucía, donde el proyecto también contempla la creación de un espacio abierto para la ciudadanía, con una nueva plaza ajardinada y bancos.

Trerenos donde se va a construir la instalación deportiva / Juani Ruz

El pabellón estará equipado con todos los aparatos de gimnasia artística para categorías tanto femeninas como masculinas y contará con dos fosos, convirtiéndose en el único espacio de estas características en toda la provincia de Alicante. Además, dispondrá de una grada bajo la cual se ubicarán los vestuarios y aseos. En el futuro, esta instalación podrá acoger campeonatos y torneos de diversas categorías.

Críticas del PP

Desde el PP han lamentado que "el futuro pabellón de gimnasia artística, cuya construcción lleva diez años de retrasos y promesas incumplidas, sigue sin ponerse en marcha, a pesar de que las obras ya están licitadas".

Así, explicaron en un comunicado el miércoles por la tarde que "han pasado diez años desde que se empezó a poner en marcha este proyecto y que ha sido un proyecto de promesas incumplidas, de demoras en los plazos y en las licitaciones que quedaban todas desiertas por el bajo presupuesto de las mismas. Es ahora cuando por fin se han conseguido licitar las obras brillan por su ausencia, obras que según el propio gobierno iban a comenzar el pasado mes de julio".

"Este proyecto deportivo solo ha sufrido retrasos. En estos diez años sólo se han ido acumulando las demoras" Jordi Reig — Concejal del PP de Alcoy

Jordi Reig, concejal del grupo municipal del PP, apunta que “este proyecto deportivo solo ha sufrido retrasos. En estos diez años sólo se han ido acumulando las demoras: primero en encontrar un lugar idóneo, después licitaciones que quedan desiertas por el bajo presupuesto y ahora que está licitado las obras siguen sin ponerse en marcha y esto nos parece un problema ya que las obras si empiezan en septiembre tendrán que convivir con los alumnos desplazados del IES Andreu Sempere y los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas, lo que pensamos causará complicaciones”.

Desde el PP "lamentamos que tras una década, el gobierno municipal del PSOE no haya sido capaz de sacar adelante este proyecto tan necesario para nuestros deportistas. Este hecho demuestra que este gobierno no es capaz de gestionar los proyectos de verdad importantes y necesarios para esta ciudad como es esta infraestructura deportiva esperada desde hace ya demasiado tiempo por los deportistas alcoyanos".