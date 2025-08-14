Las nuevas actuaciones de Alcoy para hacer frente a incendios forestales

El Ayuntamiento de Alcoy va a ejecutar dos actuaciones vitales para mejorar la prevención frente a incendios forestales, a través de una subvención de la Generalitat. Se trata de un cortafuegos y la mejora de una pista forestal para facilitar el acceso a los medios de extinción.

El Ayuntamiento de Alcoy ha informado este jueves que se ha formalizado recientemente la contratación de una "nueva actuación esencial para la prevención de incendios forestales en el marco del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales (PLPIF)".

"Estas actuaciones buscan garantizar la seguridad de nuestros espacios naturales y de la ciudadanía, especialmente en períodos de alto riesgo de incendios forestales" Teresa Sanjuán — Concejal de Medio Ambiente y Transición Ecológica

La actuación contempla la ejecución de una franja cortafuegos y la mejora del camino forestal que conecta el Mas dels Capellans con el Mas del Pla. El total de las actuaciones asciende a 33.596,64 euros e incluye tanto la ejecución por importe de 30.128,33 como la redacción del proyecto (1.387,33) y la dirección de obra (2.080,98). La subvención es de 31.382,48 euros, aportando la parte restante el Ayuntamiento con fondos propios.

El plazo para llevar a cabo las obras será de 30 días naturales a partir de la formalización de la adjudicación, con la obligación de que los trabajos estén completamente finalizados antes del 30 de septiembre de este año.

Zonas forestales vulnerables

Los trabajos previstos incluyen la apertura y acondicionamiento de franjas cortafuegos, una medida preventiva clave que forma parte de la estrategia municipal para minimizar el riesgo de incendios en zonas forestales vulnerables. Además, se realizará el mantenimiento y la reparación de la pista forestal existente en el Mas dels Capellans, facilitando así el acceso y la seguridad de los servicios de emergencia y de los vecinos de la zona. Esta actuación supone una mejora significativa tanto para la protección del territorio como para la movilidad y el uso público del espacio natural.

Otra imagen de la zona donde se va a actuar / INFORMACIÓN

La concejala de Medio Ambiente, Teresa Sanjuán, ha destacado la importancia de estas actuaciones para “garantizar la seguridad de nuestros espacios naturales y de la ciudadanía, especialmente en períodos de alto riesgo de incendios forestales”. Sanjuán ha añadido que “la creación de franjas cortafuegos es una herramienta eficaz que permite frenar la propagación del fuego y protege tanto el patrimonio natural como las zonas habitadas”.

Acceso rápido

Asimismo, la concejala ha subrayado que “la mejora de los caminos forestales, como el que conecta el Mas dels Capellans con el Mas del Pla, es fundamental para asegurar el acceso rápido de los equipos de extinción y vigilancia, así como para fomentar un uso responsable y sostenible de nuestro medio natural”.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Alcoy sigue llevando a cabo medidas concretas y eficaces para reducir la vulnerabilidad frente a los incendios forestales y garantizar la conservación de nuestros bosques y espacios naturales.

Esta intervención se realiza con una subvención a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana con el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales aprobado para la ejecución del Fondo Estratégico Municipal de Prevención de Incendios y Gestión Forestal durante el año 2025 de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.