La Fiscalía abre una investigación por la planta solar proyectada entre la Font Roja y Mariola

Los tribunales entran en la polémica planta solar proyectada entre los parques naturales de la Font Roja y Mariola. La Fiscalía Provincial de Alicante ha abierto una investigación por este complejo fotovoltaico que se tramita en el término municipal de Alcoy.

El ministerio fiscal, a raíz de una denuncia de un colectivo ecologista, ha abierto diligencias de investigación preprocesal y ha solicitado a la Generalitat la resolución por la que se concede autorización ambiental al complejo.

La Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat denunció el pasado enero ante la Fiscalía de Medio Ambiente el impacto que tendría la actuación y supuestas irregularidades en su tramitación. Y ahora el ministerio público ha abierto una investigación, según fuentes de la administración autonómica.

Así, con fecha 22 de julio solicitó Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del pasado noviembre, que daba autorización ambiental al proyecto, que está a la espera del permiso administrativo de la Generalitat para poner en marcha las obras.

El proyecto cuenta con el rechazo de Compromís, Guanyar y colectivos ecologistas y el Ayuntamiento ha emitido informes negativos

Un proyecto que ha generado el rechazo de formaciones como Guanyar, Compromís, así como de colectivos conservacionistas como la coordinadora y la Colla La Carrasca-Ecologistas en Acción, provocando la movilización ciudadana. Y el Ayuntamiento ha emitido informes negativos por el impacto ambiental que supondría esta infraestructura.

Terrenos agrícolas donde se proyecta la planta solar entre los parques de Mariola y Font Roja / JUANI RUZ

Tal y como informó este medio, la Coordinadora d'Estudis Eòlics abrió a principios de año la vía judicial contra esta gran planta solar proyectada en una zona de gran valor medioambiental. La entidad conservacionista formalizó la denuncia el pasado 21 de enero, al día siguiente de la publicación de la DIA favorable en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), esta denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Alicante "por la macroplanta de placas solares que una filial de Iberdrola quiere instalar en la partida de Polop Alt".

Una entidad centrada en la defensa del territorio Desde la coordinadora recordaron cuando presentaron la denuncia que llevan adelante "muchas luchas simultáneas y todas están centradas en la defensa del territorio, en cuyo caso, se ha presentado a Fiscalía de Medio Ambiente una denuncia, una vez que ha sido publicada la DIA", cuyo contenido ya avanzó este diario el pasado mes de diciembre. Así, señalaron que "ya fue sorprendente en su momento que la Declaración de Impacto Ambiental despreciara el contenido de las alegaciones presentadas por diferentes colectivos, que no han sido contestadas, y tuviera la desvergüenza de facilitar el camino a una gran empresa eléctrica que en ningún momento ha pensado en el medio ambiente para decidir lucrarse a costa de la pérdida ambiental que supondrá para todas las poblaciones afectadas". Por todo ello "consideramos que la justicia debería escuchar los argumentos legales contundentes y dar la razón a la Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat y a todos los colectivos que están luchando, porque el problema real que subyace es el poder que tienen las grandes empresas para sentirse impunes frente a la gestión del territorio".

En un comunicado la coordinadora confiaba en que "los argumentos, ya esgrimidos en las alegaciones, no contestadas, sean escuchados de forma contundente por la Fiscalía porque las vulneraciones legales no son menores", tanto por su impacto como por supuestas irregularidades en su tramitación.

Argumentos

Los argumentos medioambientales en los que se ha basado la coordinadora son varios. Por una parte alerta de que "se perjudica gravemente la integridad de los espacios protegidos de la Red Natura así como la supervivencia de las especies protegidas de los parques naturales de la Sierra de Mariola y el Carrascal de la Font Roja".

Del mismo modo señala que "Banyeres de Mariola no emitió compatibilidad urbanística y justamente por ello, de forma arbitraria y con estudio de alternativas deficiente, se modificó el proyecto, y sorprendentemente, el Ayuntamiento de Alcoy, que también tenía calificado el suelo como no urbanizable de protección especial, sí emitió Certificado de Compatibilidad Urbanística", preguntándose a qué obedece esta disparidad de criterio.

Y es que hay que recordar que inicialmente el proyecto también afectaba a Banyeres y fue tumbado por la Generalitat en enero de 2023 al afectar a suelo protegido, siendo la actuación modificada para solo afectar al término municipal de Alcoy.

Los ecologistas también alertan de que la propuesta en Polop Alto está dentro del Área Importante para la Conservación de las Aves (IBA) “Sierras de la Safor y Norte de Alicante”, dentro del corredor que comunica el LIC/ZEPA Mariola-Font Roja con la ZEC/ZEPA Maigmó-Serres de la Foia de Castalla. Y el Paisaje de Relevancia Regional PPR 20 “Sierras del interior de Alicante, Mariola, Maigmó y La Penya Roja".

Del mismo modo la coordinadora alerta que ocupa un área agraria de alto valor natural (High Nature Value Farming o HNV); no ha existido un estudio completo de avifauna; afecta a una parte de la zona de recarga de acuíferos y se ocupan zonas de permeabilidad alta, ni tampoco se mantiene una distancia mínima al cauce fluvial, puesto que se ocupa un barranco, el de Tauenga.

Suelo forestal

La coordinadora advierte de que "la planta fotovoltaica linda con terreno forestal y la línea discurre por suelo forestal, con el peligro de incendio subsiguiente".

Y en cuanto a la tramitación, denuncia que "la administración toleró que se haya iniciado la información pública sin estar completados los estudios; ni la administración ni el promotor han contestado a las alegaciones que se presentaron durante la exposición a información pública; se formula una declaración de impacto sobre un proyecto que debe ser sometido a modificaciones sustanciales, cuando esas modificaciones deberían suponer un nuevo procedimiento de evaluación ambiental".