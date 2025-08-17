Controlados dos incendios declarados en Alcoy

Los dos incendios forestales que se han declarado este domingo por la tarde en las zonas de Gormaig y Serelles en Alcoy han quedado controlados gracias a la rápida movilización de los medios de emergencia, según ha informado el Ayuntamiento.

Los fuegos, que se produjeron de manera simultánea, han requerido un amplio despliegue de recursos. En el operativo han participado cinco unidades de bomberos forestales, tres autobombas, una dotación de bomberos provinciales, ACIF Alcoy, un agente medioambiental, dos medios aéreos, la Policía Local y la Policía Autonómica.

Aunque los incendios han podido ser controlados con rapidez, el Ayuntamiento recuerda que Alcoy se encuentra en nivel 3 de alerta por riesgo de incendios forestales, lo que implica la restricción de acceso a pie, en bicicleta o en vehículo a todas las zonas forestales hasta este lunes.

El Ayuntamiento apela a la responsabilidad y colaboración ciudadana para proteger el entorno natural y evitar cualquier riesgo adicional en unos días de máxima alerta por las altas temperaturas y las condiciones meteorológicas adversas.