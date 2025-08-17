La tormenta perfecta que pone en jaque a Alicante en caso de un incendio forestal

Una tormenta perfecta está arrasando con miles de hectáreas forestales en España en los últimos días en medio de una gran alarma social y un nuevo rifirrafe político.

El cambio climático, el abandono del mundo rural, la falta de prevención, mantenimiento y gestión forestal y graves deficiencias en los servicios de extinción están alimentando unos fuegos favorecidos por una ola de calor que al menos se va a extender hasta este lunes.

Aunque de momento Alicante se mantiene al margen de esta tragedia, no está ni mucho menos a salvo. La tormenta se puede desatar en cualquier momento en la provincia.

El drama de la Font Roja pudo ser peor: así ha quedado la zona del incendio / Rafa Arjones

Los montes, como consecuencia de la durísima sequía sufrida entre 2023 y 2024 y las lluvias de 2025, son más que nunca un polvorín, con toneladas de combustible acumuladas en los bosques de Alicante.

Además, la despoblación y el retroceso del mundo rural hacen que lo que eran cortafuegos naturales como los bancales en producción se hayan abandonado y hayan sido tomados por la maleza, mientras que el ganado ya no "desbroza" las sierras. No hay gestión.

"Tenemos autobombas muy antiguas, pasadas de kilómetros, con algunas averías... y las autobombas y los 4x4 tienen que están al 100 % par prestar un servicio adecuado" Representante del SPPLB en los Bomberos Forestales de la Generalitat

A esto se une una reducción de ayudas para la prevención de incendios de la Diputación para este año. Y todos estos factores ponen en jaque a los bosques, junto con graves deficiencias de personal y medios de los Bomberos Forestales de la Generalitat, que son los que tienen que combatir los fuegos, con ayuda del Consorcio Provincial.

¿Jaque mate? Todo parece depender de que no se produzcan las condiciones meteorológicas perfectas para propagar un incendio y de la rapidez con la se actúe para que el fuego no se descontrole. Y hay que tener en cuenta que este fin de semana por la ola de calor, así como comienzos de próxima semana, cuando además se pueden producir tormentas secas, hay mucho peligro, por lo que se pide extremar las precauciones.

Las denuncias por la falta de medios y personal en los bomberos de muchas comunidades asoladas por el fuego, sobre todo en el oeste del país, se están multiplicando, mientras que los efectivos luchan a brazo partido contra los incendios.

Y aunque la situación de este personal en la Comunidad Valenciana es mejor tras un proceso de estabilización que ha durado cuatro años y que ha acabado con su temporalidad, con todas las unidades ya operando desde este año los 12 meses cuando antes había algunas que solo funcionaban 4 o 6 meses, y con inversiones en camino, siguen presentando graves deficiencias, según denuncian sindicatos como SPPLB, CC OO y EMAD.

La situación de los bomberos forestales en la Comunidad es mejor que en otras regiones, pero sigue presentado graves deficiencias

Se han realizado avances importantes y hay licitaciones en marcha para mejorar los medios e incorporar más personal, pero ahora mismo faltan bomberos y vehículos en condiciones, y el verano está siendo muy caluroso, y no hay precedentes de un inicio de agosto tan tórrido en la Comunidad Valenciana.

Por su parte, la Generalitat defiende su gestión, destacando que para este año se ha llevado a cabo "la mayor inversión presupuestaria y dotacional de los Bomberos Forestales de la Generalitat para afrontar la temporada de incendios", así como mejoras en las condiciones laborales.

La Generalitat asegura que ha movilizado la mayor inversión presupuestaria y dotacional de los bomberos forestales para afrontar la temporada de incendios

Según los datos del Consell, se han movilizado un total de 116,1 millones, un 216 % más que en 2024. Pero sigue habiendo lunares muy importantes.

Unidades incompletas

Las organizaciones sindicales advierten de la precariedad de las unidades de Bomberos Forestales que operan en la Comunidad, ya que no suelen estar completas, actuando incluso con la mitad de personal, lo que imposibilita realizar un trabajo adecuado y su operatividad. Todo por la falta de personal y también por ser un modelo muy encasillado, en el que cada operativo cumple una función y su sustitución por otro igual es compleja.

En cambio, en el Consorcio Provincial de Bomberos la situación es muy diferente y los medios y personal son más adecuados.

La Generalitat pone en valor el disposivo y las mejoras Desde la Generalitat han explicado a INFORMACIÓN que en 2025 se ha destinado a la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio un total de 116,1 millones, un 216% más que en 2024. "Por partidas, destinamos 2,5 millones para mejorar las infraestructuras de prevención de incendios forestales, con la puesta en marcha de 8 nuevos depósitos de agua y la reforma integral de 11 observatorios forestales. Adicionalmente, se ha iniciado la licitación de más de 2,2 millones para la construcción de otros 9 depósitos de agua nuevos y un nuevo observatorio forestal, financiados con fondos europeos". Y han señalado que "continuamos con el Servicio de Vigilancia Preventiva y con la asistencia técnica para la planificación en materia de prevención de incendios forestales, de tal forma, que los dos servicios han sido renovados en 2025, con un importe total de 16,6 y 1,25 millones, respectivamente. También, seguimos con el mantenimiento de infraestructuras de prevención de incendios y de las áreas cortafuegos en las montañas gestionadas por la Generalitat con una dotación de 8 millones". La Conselleria de Medio Ambiente también ha destacado que el Fondo Estratégico Municipal de Prevención de Incendios y Gestión Forestal está dotado con 8 millones, "unas ayudas que suponen un impulso para los ayuntamientos y que nos permiten con esta colaboración con las administraciones locales, continuar avanzando en las mejoras de prevención." "Destinamos 750.000 euros a ayudas para el voluntariado en prevención de incendios forestales, y ayudas para el control de la vegetación de zonas estratégicas de prevención de incendios mediante la ganadería extensiva".

De los bomberos forestales hay 56 unidades terrestres, 45 de ellas dotadas de autobombas, y 6 unidades helitransportadas distribuidas por la Comunidad. Ha habido un avance muy grande este año, ya que por primera vez están todas operativas todo el año, acabando así con la temporalidad que sufrían, ya que muchas solo operaban 4 o 6 meses. Y aunque deben estar formadas por 6 bomberos, lo cierto es que es frecuente que se desplacen con solo 4 o incluso 3 de sus integrantes, o que haya que juntar a dos unidades para hacer una completa, según lamentan desde CC OO.

Y es que actualmente son unos 750 bomberos, cuando deberían ser unos 950, según los datos sindicales. El proceso de estabilización de la plantilla ha mantenido paralizada la incorporación de nuevos efectivos hasta ahora. Y aunque ya están en marcha procesos selectivos, alertan que serán insuficientes para completar las unidades.

Medios anticuados

Del mismo modo hay licitaciones de nuevas autobombas y otros vehículos por parte de la Generalitat, lo cual celebran los bomberos, pero no llegarán a estar operativos hasta el próximo año. Ahora están trabajando con unos medios anticuados, ya que son vehículos con 15 años que requieren estar en perfectas condiciones para operar al 100 % en situaciones extremas y orografías complicadas, alertan desde SPPLB y CC OO.

Un campo abandonado que ha sido sido tomaddo por los matorrales en el interior de la provincia de Alicante / Juani Ruz

Desde el SPPLB destacan que "tenemos autobombas muy antiguas, pasadas de kilómetros, con algunas averías... y las autobombas y los 4x4 tienen que estar al 100 % par prestar un servicio adecuado. Eso es lo principal". La conselleria de Emergencias e Interior ha destinado nueve millones de euros para la incorporación de 17 nuevas autobombas y 36 vehículos "pick-up", que los sindicatos prevén que llegarán en 2026.

En cuanto a la plantilla, explican que "venimos de una situación complicada, con un proceso de estabilización que ha durado cuatro años, y que ha mantenido parada la oferta pública de empleo. Ahora está a punto de salir nuevas bolsas, pero se van a quedar cortas".

El PSOE carga por los recortes de la Diputación El alcalde de Alcoy, el socialista Toni Francés, ha apuntado que en el incendio que afectó el pasado julio a la Font Roja fue "vital" la pista forestal para acceder a la zona y poder actuar contra el incendio. Pero la medida de la Diputación por la que se recortan las ayudas en un 60 % para realizar cortafuegos, pistas forestales y desbroces amenaza de lleno a este tipo de actuaciones. "Es una vergüenza. Toni Pérez recorta en todo y a todos los municipios, incluidas cosas vitales como la prevención de incendios, algo completamente injustificado. Está poniendo el peligro una de las zonas más montañosas de España". Ha lamentado que la Diputación "ha concedido ayudas a 13 municipios, y otros 40 se han quedado fuera", recordando además que la gestión de los parques naturales, como son los de la Font Roja y Mariola, es de la Generalitat, y requieren de inversiones para su mantenimiento. Por su parte la alcaldesa de Xixona, la también socialista Isabel López, también ha lamentado este tijeretazo y ha resaltado que "los incendios se apagan en invierno con prevención", alertando de los peligros de los negacionistas del cambio climático como Vox. Y el alcalde de Fageca y diputado del PSOE, Ismael Vidal, ha criticado este recorte, asegurando que "la Diputación no conoce la realidad del territorio, no conoce las necesidades del territorio y sobre todo no está en lo que tiene que estar, no trabaja, las ayudas es un copia pega de años anteriores, con el agravante que este año hay recortes eh prácticamente por todos los sitios donde a ellos no les interesa meter dinero. En cambio, desde el PP atribuyen esta reducción en los fondos a la recuperación de la regla de gasto del gobierno central, que impide destinar los remanentes de tesorería a estas ayudas, como se hacía hasta ahora. Por ello, han manifestado que si en algún momento se puede contar con estos remanentes, se ampliará la partida, lamentando las trabas que ha recuperado el Gobierno de Pedro Sánchez.

Esto hace que "raro es el día que una unidad está completa, con sus seis bomberos. Y el 50 % de los días están inoperativas. Nos están enviando a los incendios con 4 y con 3 efectivos solos, y eso no es una unidad, no podemos atacar un flanco, no es una dotación operativa".

Desde CC OO estiman que "faltan 200 bomberos en la plantilla", resaltando la exigencia física que requiere su trabajo, "un 60 % más que un bombero urbano". Y han lamentado que el Consell de Carlos Mazón desmantelara la Unidad Valenciana de Emergencias (EVA) creada por el Botànic.

"Venimos de una situación complicada, con un proceso de estabilización que ha durado cuatro años, y que ha mantenido parada la oferta pública de empleo. Ahora está a punto de salir nuevas bolsas, pero se van a quedar cortas" Representante del SPPLB en los Bomberos Forestales de la Generalitat

Del mismo modo, pese a haberse reconocido en el estatuto del bombero forestal, desde el SPPLB recuerdan que siguen sin cobrar el complemento por peligrosidad, penosidad y toxicidad, lo que es una reivindicación histórica de una profesión con evidentes riesgos. Y todo para cobrar unos 1.400 o 1.500 euros al mes, aunque la situación es peor en otras comunidades, donde rondan los 1.200 o 1.300 euros, poco más del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Jornadas extenuantes

Así, cuando se produce un incendio de envergadura tienen jornadas maratonianas y extenuantes y al día siguiente tienen que volver a trabajar, algo que se espera se solucione con la puesta en marcha del tercer turno que se negocia con la conselleria, y en el que se están produciendo avances.

Bomberos forestales en la Font Roja de Alcoy / Juani Ruz

Otro problema que señalan es el de la falta de coordinación y duplicidades entre los bomberos forestales y los consorcios provinciales, ya que CC OO asegura que "no hay un mando único real", con los problemas que eso genera en la gestión de un fuego.

La prevención

Todos los sindicatos coinciden en que es fundamental la prevención. Desde el sindicato de funcionarios EMAD han recordado que "antes había subvenciones todo el año para los ayuntamientos para la prevención, para hacer fajas, cortafuegos, caminos... y desde hace dos años la Diputación ha reducido la cuantía y las ayudas de la Generalitat son insuficientes", destacando que "hay un problema estructural desde hace muchos años, no hay inversión".

Los datos del Servicio de Vigilancia Preventiva de la Generalitat El Servicio de Vigilancia Preventiva de Incendios Forestales de la Conselleria cuenta con 464 profesionales y 259 medios desplegados por toda la Comunidad Valenciana. Esta red incluye 65 observatorios forestales, 138 unidades de prevención, 10 de mantenimiento en zonas de seguridad, estructuras provinciales y autonómicas, centrales de prevención, el sistema SIGIF (Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales), una unidad técnica de análisis y un equipo de formación y voluntariado, además de apoyo con helicóptero y drones. Junto con los recursos de la Conselleria de Emergencias e Interior, el dispositivo de la Generalitat está conformado por 1.357 efectivos de los cuerpos de prevención y extinción de incendios, de los que 467 corresponden a la provincia de Valencia, 338 a la provincia de Alicante y 552 a la provincia de Castellón. En él se incluyen bomberos forestales de la Generalitat de 56 unidades terrestres, 45 de ellas dotadas de autobombas, y 6 unidades helitransportadas, y también se cuenta con las diferentes unidades de los consorcios provinciales de la Diputación de Valencia, la Diputación de Alicante y la Diputación de Castellón.

Desde este sindicato hacen hincapié en tres temas: reforzar la vigilancia y la detección de incendios; implantar unidades que gestionen y se dedique a ejecutar medidas de prevención, es decir selvicultura, para cortafuegos, caminos, limpieza, etc.; y obligar a los propietarios a mantener limpias sus parcelas, ya que en muchas ocasiones la masa forestal o matorrales llegan hasta las propias casas de campo o urbanizaciones.

Así, medidas como la adoptada por la Diputación el mes pasado, reduciendo en un 60 % las ayudas a prevención y mantenimiento para los municipios, representa un problema que queda patente cuando se declara un incendio.

Abandono medio rural

Esta falta de mantenimiento se agrava debido al retroceso del mundo rural. El abandono de cultivos que antes funcionaban como cortafuegos naturales hacen que ahora en muchas zonas la masa forestal sea un continuo y se pierda el mosaico tradicional. Por ello, reclaman una gestión forestal, además de prevención, que brilla por su ausencia.

Los agricultores exigen medidas para frenar el abandono del campo Desde Asaja ven con máxima preocupación los incendios que asolan España, así como el temor a que se pueda registrar alguno de entidad en Alicante. Su presidente José Vicente Andreu ha explicado que "en los últimos días estamos viendo como en casi toda España proliferan grandes incendios, que más que incendios son 'bombas de fuego'. No son incendios de nueva generación, son incendios de grandes zonas forestales en estado de abandono con mucha masa vegetal seca". Andreu ha destacado que "la proliferación de estos grandes incendios es directamente proporcional al avance del abandono de las actividades agropecuarias en el mundo rural. Cuando un agricultor labra su campo, sin que se note ni haga ruido, esta previniendo un incendio. Cuando un rebaño pasta en los alrededores de una aldea, la está protegiendo". Y ha señalado que "las políticas agrarias nos dificultan labrar por supuestas teorías conservacionistas. Cada día quedan menos rebaños y menos pastores , y el bosque crece sin control. El resultado lo vemos en televisión. Incendios que avanzan a gran velocidad y que destruyen viviendas, campos y vidas. El diagnóstico está claro. Ahora falta actuar. Si evitamos el abandono del campo, esta evitando incendios".

Fuentes del SPPLB y CGT en el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante coinciden en señalar el polvorín que son los montes por la sequía y el abandono. Aunque este cuerpo no presenta las deficiencias de medios y personal que sufre el Consorcio Provincial, destacan que la falta de mantenimiento de los bosques, así como el estado de los caminos de acceso, pistas forestales, cortafuegos... son un problema muy grande a la hora de afrontar un incendio.

El incendio de pasado julio entre Ibi y Alcoy ha sido hasta ahora el más grave del verano en la provincia de Alicante / Alex Domínguez

Por otra parte, los sindicatos a nivel de bomberos forestales también destacan esta problemática como una de las principales. Así todos señalan que es necesario invertir en prevención y mantenimiento, aunque es algo que reconocen es más complicado de "vender" por parte del político a la ciudadanía.

Inversiones en el Consorcio Provincial

Por su parte desde la Diputación Provincial han destacado que "la inversión en medios e instalaciones desde el Consorcio Provincial de Bomberos es constante. Sólo desde abril se ha inaugurado un nuevo parque auxiliar de bomberos en Villena, con una inversión de 3 millones de euros, y se han ampliado las instalaciones del parque de brigada de San Vicente, lo que ha supuesto 3,4 millones de inversión.

En cuanto a vehículos, hace cuatro meses se reforzaron los parques de la provincia con 10 nuevas autobombas por 3,5 millones de euros.