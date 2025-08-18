Alcoy denuncia que la Generalitat incumple su propia ley con el nuevo autobús comarcal

El Ayuntamiento de Alcoy ha vuelto a cargar este lunes contra la Generalitat por el nuevo servicio de autobús comarcal, que se ha modificado al mes de su puesta en marcha y cuya frecuencia de paso es de este lunes de 45 minutos en su principal línea, cuando se anunció de 30 minutos.

Así, el Consistorio ha denunciado que "la Conselleria de Medio Ambiente incumple su propia ley con el nuevo servicio comarcal Busco", alertando de la "falta de información, colaboración y respeto institucional en la gestión del transporte público interurbano".

Uno de los autobuses que da servicio a la red Busco puesta en marcha el mes pasado / INFORMACIÓN

"Desde el Ayuntamiento de Alcoi, al igual que el resto de ayuntamientos de la comarca, hemos denunciado la manera de actuar de la conselleria con el nuevo servicio de transporte comarcal Busco, por la total ausencia de información y su falta de colaboración y respeto institucional. El Gobierno de Mazón no solo ha ignorado las mínimas normas de cooperación institucional, sino que, con su forma de actuar, ha incumplido su propia ley", ha explicado el ejecutivo municipal.

"La Ley 6/2011 de Movilidad de la Comunidad Valenciana, en su artículo 72, establece que 'los servicios de transporte público interurbanos podrán utilizar las paradas del transporte público colectivo urbano en las condiciones que establezca la Generalitat o la autoridad competente en materia de transporte en el ámbito interurbano, con el informe previo del Ayuntamiento correspondiente y, si procede, del titular de la vía si fuera otra administración, de acuerdo con lo que prevé el artículo 73 de esta ley', ha recordado el Consistorio".

"La conselleria puso en funcionamiento el nuevo servicio Busco, incorporando nuevas paradas y eliminando otras en la ciudad de Alcoy. Lo hizo no solo sin informar al Ayuntamiento, sino que, lo más grave, incumpliendo la Ley de Movilidad Valenciana" Toni Francés — Alcalde de Alcoy

"Además, el artículo 73 de la misma ley establece la necesaria coordinación administrativa: 'La administración competente en transportes someterá a informe del órgano competente en materia viaria aquellos instrumentos en virtud de los cuales se establezcan las paradas de los servicios de transporte'", ha añadido el Ayuntamiento.

Reunión de los alcaldes de l'Alcoià y El Comtat con el conseller en febrero sobre el nuevo servicio de transporte / INFORMACIÓN

El alcalde Toni Francés ha recordado que a mediados de julio "la conselleria puso en funcionamiento el nuevo servicio Busco, incorporando nuevas paradas y eliminando otras en la ciudad de Alcoy. Lo hizo no solo sin informar al Ayuntamiento, sino que, lo más grave, incumpliendo la Ley de Movilidad Valenciana, ya que antes de introducir los cambios deberían haber solicitado los informes correspondientes".

Entrada en vigor

Y este lunes ha entrado en funcionamiento una nueva modificación del servicio que "vuelve a alterar las paradas en Alcoy. En esta ocasión, la conselleria sí ha solicitado informe al Ayuntamiento, pero de forma que resulta imposible cumplir con la ley, ya que la petición de informe no llegó hasta el pasado jueves 14 de agosto, un día hábil antes de que entraran en vigor los cambios, y dando al Ayuntamiento solo 15 días para informar. Por lo tanto, la Conselleria ha impuesto los cambios sin contar con el informe previo del Ayuntamiento", han señalado desde la Corporación.

"Esta actuación evidencia, según el Ayuntamiento, que el Gobierno de Mazón actúa de manera improvisada, sin voluntad de cooperación ni colaboración, imponiendo primero sus decisiones y preguntando después, incumpliendo la ley y afectando tanto a los ayuntamientos como a la ciudadanía", han lamentado desde el Consistorio.