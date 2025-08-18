Alicante dice este lunes adiós a la ola de calor: así es la infernal despedida

La provincia de Alicante vive este lunes la última jornada de la ola de calor interminable que viene sufriendo España, y que es la segunda más larga que se registra a nivel nacional desde que hay registros. Y lo hace tras la noche más calurosa desde que existe la red de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), constituida en 2011.

Y es que el mercurio no ha bajado en 18 estaciones de Avamet de la provincia de los 30 grados, que se está empezando a denominar de forma oficiosa como noche infernal. En el resto se ha soportado temperaturas que no han bajado de 25 grados (noche ecuatorial o tórrida, que ha sido en la mayoría de casos) o de 20 grados (noche tropical). La palma se la han llevado Tàrbena con una mínima de 32,2 grados y El Castell de Guadalest con 32,1.

Les han seguido Aigües con 31,6, Callosa d'en Sarrià y Sella con 31, Xixona con 30,9, La Vall de Laguar con 30,8, Agost y Busot con 30,6, Agres con 30,4, Benissa con 30,2 y Pego con 30,1.

En cuanto a grandes ciudades, Alicante ha tenido una mínima de 28,6 grados, Alcoy 28, Elche 28,2, Torrevieja 27,2, Orihuela 27,3, Elda 27,8, Villena 27,6, Dénia 28,8, Xàbia 29,2, según Avamet. Y en Benidorm la mínima ha sido de 24,3, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según ha informado Avamet, a nivel de la Comunidad Valenciana ha sido "la noche más cálida desde que existe Avamet: esta noche 19 estaciones meteorológicas no han bajado de los 30 grados -18 en Alicante- y 448 de los 25 grados".

Una mujer duerme junto al ventilador en una de las noches tropicales. / ALEX DOMÍNGUEZ

43 grados para este lunes

Y para esta jornada la máxima se espera que puedan volver a alcanzar los 43 grados. El norte de la provincia está en alerta naranja por las altas temperaturas y el sur en aviso rojo, por lo que se pide extremar las precauciones tanto en lo referente a la salud como en los bosques. El riesgo de incendios se mantiene en nivel extremo hasta al menos el martes, y además se pueden producir tormentas, sobre todo en el interior, cuyos rayos podrían provocar algún fuego.

"Es la segunda secuencia de ola de calor a nivel estatal más larga desde los años 70. Han sido 18 días, cuando la mayor duración fue en julio del año 2015 con 26 días a nivel estatal" Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Así, Orihuela marca ya a las 13.00 horas una máxima de 43 grados, que se traduce en una sensación térmica de 48 grados. En Alicante (El Moralet) marca ya 40,9, en Villena (Las Quebradas) 40,6 y en Xixona (Montnegre de Baix) 40,4, con sensaciones térmica similares a los grados que marca el mercurio.

Un joven se refresca este lunes en Alcoy / Juani Ruz

Ola de calor extraordinaria

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado este lunes que ha sido "la segunda secuencia de ola de calor a nivel estatal más larga" desde los años 70, desde que se tienen estos registros. "Han sido 18 días, cuando la mayor duración fue en julio del año 2015 con 26 días a nivel estatal", ha apuntado el catedrático de Análisis Geográfico Regional.

Eso sí, el climatólogo ha recordado que en la provincia de Alicante esta ola de calor se ha dejado notar tanto en semanas anteriores, pero sí "este repunte final porque es cuando la masa de aire sahariano se ha centrado en el litoral mediterráneo".

En cuanto a la evolución, ha destacado que "este lunes nos esperan todavía de temperaturas altas. A partir del martes ya notaremos un descenso térmico, volviendo a un calor normal de verano de una segunda quincena de agosto. Vamos a seguir teniendo un verano caluroso pero ya no tórrido como el de estas últimas jornadas".

Noches complicadas

Olcina ha destacado que las noches en la costa están siendo muy calurosas, y van a seguir así, aunque no hasta el extremo de la madrugada del lunes. Así, se mantendrán los 23 o 24 de mínima durante los próximos días, sobre todo en la costa. "Hasta finales de agosto las noches van a seguir siendo calurosas".

Tormentas

Del mismo modo ha señalado que se puede registrar alguna precipitación leve entre el martes y el jueves, ya que podría formarse alguna tormenta, más en el interior que en la costa, "pero entra dentro de lo normal".

A nivel nacional "entra una masa de aire más fría por el oeste y va a ir barriendo un poco toda la península ibérica, pero en la provincia apenas nos vamos a notar". Así, "bajo esa forma de posible inestabilidad y alguna tormenta de poca importancia que entre el martes, miércoles y jueves sobre todo se pueda generar, recuperamos el verano de calor normal y no tórrido", por lo que se cierra esta secuencia de ola de calor a partir del martes.