Mantienen cerrados los parques naturales de Alicante por el riesgo extremo de incendios

La Generalitat mantiene cerrados este lunes por el peligro de incendios los parques naturales de la Comunidad Valenciana, debido a la ola de calor que ya mañana se espera que remita.

El riesgo de fuegos forestales es extremo tanto para este lunes como para el martes en la provincia, motivo por el que la Generalitat ordenó el sábado la clausura de parques tan sensibles a un incendio foresta como los de la Font Roja, Mariola, Serra Gelada o El Montgó en la provincia. Además, el Alcoy también se ha cerrado por el mismo motivo la Vía Verde.

La Generalitat emitió una instrucción conjunta en la que adoptaba para el fin de semana nuevas medidas extraordinarias ante la alerta roja por calor extremo decretada el sábado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con máximas por encima de 43 grados.

Además, a partir de mañana se pueden producir tormentas que podrían ir acompañadas de aparato eléctrico, con el riesgo de que puedan generar algún fuego.

La Font Roja clausurada por el riesgo de incendios / Juani Ruz

La instrucción, emitida por la Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio, contiene restricciones como la suspensión de actividades y recomendaciones en relación con el riesgo de incendios forestales derivados de la actual ola de calor en la Comunidad Valenciana y el establecimiento del nivel rojo por altas temperaturas por parte de la Aemet, en el marco del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF).

El acceso a la Vía Verde de Alcoy también se ha cortado / Juani Ruz

Entre las medidas que recoge la instrucción, se mantiene el nivel de Preemergencia 3 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF) en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, desde el sábado 16 de agosto hasta el lunes 18 de agosto de 2025, ambos inclusive.