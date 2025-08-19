Y tras la alerta roja por calor... aviso amarillo por lluvias en Alicante

Y tras una ola de calor interminable, días de bochorno absoluto y noches tórridas, con avisos rojos por altas temperaturas, llega la alerta por riesgo de fuertes precipitaciones a la provincia de Alicante. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para el miércoles el aviso amarillo por lluvias y tormentas, que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Este riesgo se ha decretado para el litoral norte de Alicante, que comprende el norte de la Marina Baixa, la Marina Alta y parte de l'Alcoià y El Comtat. Y estará activo desde las 14.00 horas hasta las 23.59 del miércoles.

Además, el jueves y el viernes también hay riesgo de precipitaciones en la provincia, sobre todo en la zona norte, aunque por ahora no se ha activado ninguna alerta más.

Remite la ola de calor

Este martes ha empezado por fin ha remitir la ola de calor, aunque ha dejado de nuevo una noche tórrida en la provincia, con mínimas de 27 y 28 grados en algunos puntos como la capital y Benidorm.

Y en cuanto a las máximas, tal y como se preveía, han "caído" de los 45 que se alcanzaron el lunes en Orihuela hasta "solo" los 35. Así, ha sido ya un calor más normal, no tan extremo como los días anteriores.

Según la red de Avamet, la máxima se ha registrado en Xàbia con 35,5 grados, seguida de Pedreguer (35,2), Orihuela (35,1), Villena (34,9), Beneixama (34,7), Callosa d'en Sarrià (34,5), Altea y Benidorm (34,4), Ondara (34,2) y Crevillent (34,1 grados).

Atenciones en Elche

En Elche un total de 55 personas han pasado por el Centro de Acogida y Pernocta de la Fundación Conciénciate durante la alerta por ola de calor y, pese a que el Ayuntamiento, en vista de que las temperaturas bajaron, desactivó este martes el Cecopal, que sirve para que la Policía Local y organizaciones humanitarias se coordinen, se siguen atendiendo a usuarios en las instalaciones de la fundación de 17 a 12 horas con el cierre en las horas centrales del día.

Este espacio ha sido utilizado como refugio climático las 24 horas del día para las personas sin hogar. Allí se les ha proporcionado comida, fruta, agua fría y kits para combatir el calor, así como el acceso a los recursos de duchas, lavandería, consigna, zona de carga de móviles y pernocta, recursos que se han complementado con los de Cruz Roja y Cáritas.

Este 19 de agosto el tiempo dio una tregua en el término municipal aunque se registraron máximas de 32,5 grados y mínimas de 21,8, aunque hubo zonas como la pedanía de Matola o Peña de las Águilas que superaron los 34 grados.