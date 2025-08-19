Las obras de mejora que se van a acometer en la zona verde de la Avenida Carmen Vidal

El Ayuntamiento de Alcoy iniciará la próxima semana una actuación destinada a mejorar las zonas verdes y los espacios infantiles de la ciudad. En esta ocasión se trata de la zona verde ubicada en la avenida Carmen Vidal, donde las obras comenzarán antes de que finalice el mes de agosto. El proyecto ha sido adjudicado por 55.055 euros, con un plazo de ejecución de 8 semanas.

La actuación contempla la adecuación del terreno y la estabilización de los taludes de tierra. Para ello, se llevarán a cabo excavaciones, tareas de nivelado y la retirada de troncos, además de la construcción de un muro de contención, según ha informado este martes el Consistorio.

También está prevista la plantación de distintas especies vegetales como el durillo (Viburnum tinus), un arbusto mediterráneo característico del encinar litoral, también conocido como laurel silvestre, lloreret, mollfull u oriola. Asimismo, se plantarán romero rastrero, photinia ‘Red Robin’, almez común (Celtis australis), peral de flor (Pyrus calleryana) y aligustre matizado (Ligustrum japonicum variegatum). La intervención incluye también la acometida de riego y la instalación del sistema correspondiente.

Otro de los elementos destacados será la construcción de una pequeña pista deportiva para niños y niñas. Este espacio contará con un vallado tipo “Hércules” que permitirá delimitar la zona de juego y garantizar la seguridad de la infancia, sin afectar al uso cotidiano del resto de la zona verde.

El concejal de Obras y Servicios, Jordi Martínez, ha destacado la relevancia de esta intervención: “El mantenimiento de las zonas verdes y de los espacios públicos es un objetivo fundamental en el que trabajamos de manera constante desde el gobierno municipal. Con esta actuación no solo mejoramos la seguridad y la imagen de un entorno muy utilizado por los vecinos y vecinas, sino que también generamos un nuevo espacio deportivo para la infancia, que enriquecerá el barrio y fomentará la convivencia”.