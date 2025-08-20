Alcoy traslada a la ciudad los actos de la Font Roja por la patrona ante el riesgo de incendios

Alcoy traslada los actos de la Font Roja por la celebración de la patrona a la ciudad ante el riesgo de incendios. Tal como es tradición, estaba previsto celebrar este jueves 21 de agosto la festividad de la Virgen de los Lirios en la Font Roja, pero se ha acordado trasladar los actos, que eran el rezo de la sabatina, la eucaristía y el recorrido con la imagen con cena de sobaquillo, a la Parroquia de Sant Maure i Sant Francesc y a La Glorieta. Se trata de una medida, ya adoptada el pasado año, de "precaución, ante el alto peligro de incendio existente en este período del año y los consiguientes riesgos para las personas asistentes en caso de emergencia", han explicado este miércoles desde el Consistorio.

El Ayuntamiento solicitó un informe a la Generalitat Valenciana para realizar los actos de la Virgen de los Lirios, tal como se hizo el año pasado. Y el informe de este año, elaborado por una técnica, se ha limitado a indicar que, según la normativa, pueden celebrarse siempre que no se esté en un nivel de alerta del Previfoc de riesgo extremo (alerta 3).

La concentración de asistentes en esta zona, con un único acceso y rodeada de masa forestal, puede generar una situación de elevado riesgo de incendio así como de dificultad de evacuación

La Generalitat ha respondido basándose en la aplicación de la normativa de ordenación del parque natural contenida en el Decreto 121/2004, de 16 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y la revisión del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Carrascal de la Font Roja.

No obstante, desde la conselleria se recomienda que no se lleve a cabo este acto en la Font Roja y recuerdan que la concentración de asistentes en esta zona, dada su configuración, con un único acceso y rodeada de masa forestal, puede generar una situación de elevado riesgo, tanto de generación de incendios por accidente o imprudencia, como por la dificultad de evacuación en caso de producirse una emergencia por incendio forestal, condicionando a su vez la operatividad de los medios de extinción.

"Hemos querido mantener en la medida de lo posible el carácter popular y participativo de la festividad, a pesar del cambio de ubicación" Jordi Martínez — Concejal de Fiestas de Alcoy

Además, la situación actual de las masas forestales del parque natural presenta un alto índice de probabilidad de ignición y una extrema facilidad en la propagación en caso de un posible incendio. A su vez, todo ello se refleja en la elevada frecuencia de días en los que se declara un nivel de alerta del Previfoc de riesgo extremo (alerta 3). Además, hay que recordar que el pasado fin de semana y el lunes estuvo el parque cerrado por el peligro de incendio por la ola de calor que ya empezó el martes a remitir.

Servicio especial de bus

En lugar del servicio habitual de autobús hacia la Font Roja, y dada la suspensión de los actos en el parque natural, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía un servicio especial de autobuses que recorrerá los diferentes barrios de Alcoy para facilitar el regreso a casa una vez finalizada la cena de sobaquillo. El servicio se realizará con un autobús con salida de Sant Nicolau en sentido de bajada a las 21:00, 21:40, 22:20, 23:00 y 23:40, con frecuencias de 40 minutos.

Esta es la ubicación de las paradas del autobús Las paradas del servicio especial de bus con motivo del día de la patrona estarán en: Sant Nicolau, 65; av. Pont de Sant Jordi; Alameda Camilo Sesto, 86; av. Juan Gil-Albert, 42 (estación de autobuses); polígono Cotes Baixes, calle B; Hispanitat, 39; paso de Benissaidó, s/n (Vaguada); calle Na Saurina d’Entença, 23; Víctor Espinós, s/n (Uixola); Santa Rosa, 8; Santa Rosa, 48; Cavaller Merita, s/n (Casa de les Estàtues) y Músic Carbonell, s/n (Parque).

El concejal de Fiestas, Jordi Martínez, ha remarcado: "Hemos querido mantener en la medida de lo posible el carácter popular y participativo de la festividad, a pesar del cambio de ubicación. Por eso, además de trasladar los actos al centro de la ciudad, hemos habilitado este servicio extraordinario de autobús para que todas y todos puedan disfrutar de la celebración y regresar con comodidad y seguridad a sus barrios".

Romería de septiembre

Respecto al acto de la Romería a la Font Roja previsto para el domingo 21 de septiembre, en el informe de la Generalitat se considera que, dadas las diferentes condiciones climatológicas habituales en esta época, que comportan normalmente un menor riesgo de incendio, este puede realizarse en las condiciones previstas por el Ayuntamiento y siguiendo las directrices establecidas en el artículo 46 del PRUG. No obstante, deberá suspenderse el acto con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes en caso de que se declare situación de Alerta 3 de Previfoc por riesgo extremo de incendio.