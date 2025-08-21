Aemet activa la alerta amarilla en Alicante: riesgo de lluvias y granizo

Alerta en el norte e interior de la provincia de Alicante por la posibilidad de que se registren fuertes lluvias e incluso granizo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para este viernes, por el riesgo de que se produzcan estos fenómenos.

El aviso abarca desde las 14:00 a las 21:59 horas, por lluvias que podrían llegar a 20 litros por metro cuadrado en una hora y posible granizo tanto en el litoral norte e interior de la provincia, que abarca la Marina Alta, El Comtat, l'Alcoià, el Alto Vinalopó y parte de la Marina Baixa, l'Alacantí y el Medio Vinalopó. En cambio, para este jueves en un principio no hay activada ninguna alerta.

El miércoles también se decretó el aviso amarillo, en este caso en el litoral norte, pero las precipitaciones fueron muy discretas. Según la red de Avamet, se registraron 7,1 litros en Sella, 6,4 en Castell de Castells, 5,4 en Benilloba y 5 en Muro. Todo después de que haya remitido por fin una ola de calor que ha dejado noches de bochorno y temperaturas máximas de hasta 45 grados.

Previsión para el viernes y el sábado

La previsión de Aemet para este viernes es de cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna y algún chubasco por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Viento flojo variable, del sureste flojo en horas centrales, moderado en el litoral. Así, las temperaturas oscilarán en la provincia entre los 18 grados de mínima de puntos del interior hasta los 32 de máxima.

Para el sábado el riesgo de lluvia es ya muy escaso, con temperaturas similares a las del viernes y cielo poco nuboso.