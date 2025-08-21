Alcoy se entrega a su patrona

Alcoy ha rendido este jueves un sentido homenaje a su patrona, la Virgen de los Lirios, como cada 21 de agosto. Pero al igual que el pasado año, los actos han tenido que trasladarse de su tradicional ubicación en la Font Roja al casco urbano. Todo por el riesgo de incendios forestales en el parque natural

Así, la celebración ha tenido lugar en la parroquia de Sant Maure i Sant Francesc y el recorrido con la imagen se ha hecho en la Glorieta, donde también se ha desarrollado la cena de "sobaquillo". Un traslado que no es extraño, ya que no es la primera vez que las condiciones meteorológicas y el riesgo de incendios han obligado a modificar el programa para reubicar los actos que tradicionalmente se celebran en el emblemático enclave natural.

El origen de la tradición El 21 de agosto se recuerdan los hechos ocurridos en la Font Roja ese mismo día de 1653, cuando el paborde de la catedral de València, Antoni Bonaventura Guerau i Montllor, y el cura de Confrides encontraron unos lirios blancos entre aulagas, mientras reflexionaban y oraban. Al examinarlos, en sus bulbos vieron grabadas imágenes que representaban la Virgen María tal como se la solía representar en su Purísima Concepción. Y por eso se dedica este día a la Virgen de los Lirios.

Primero ha sido por la parte el rezo de la Sabatina y a continuación la Eucaristía, donde han participado los fieles además de autoridades como miembros de la corporación municipal, entre otros. Al terminar la misa h al llegado uno de los momentos más esperados: la presentación de niños a la patrona, que reciben la tradicional medalla de la Virgen con la cinta de color celeste.

Después la Glorieta se ha llenado para honrar a la patrona y ver la procesión con la imagen de la Virgen de los Lirios. Y la jornada estaba previsto que culminará con una cena de "sobaquillo", también en la Glorieta.

Los festejos dentro de estas celebraciones proseguirán el 5 de septiembre con el descubrimiento del cartel de la Romería y de la festividad de la Virgen de los Lirios. Y los actos culminarán el domingo 21 de septiembre con la Romería a la Font Roja, siempre que el peligro de incendios lo permita.