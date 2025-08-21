Alcoy inicia la remodelación de tres calles para implantar la Zona de Bajas Emisiones

Alcoy inicia la remodelación de tres calles del centro dentro del proyecto para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El Ayuntamiento ha dado comienzo una intervención que afecta a las calles Joan Cantó, Bartolomé J. Gallardo y Diego Fernando Montañés, y tiene como objetivo consolidar un modelo de espacio público que fomente la movilidad peatonal, la accesibilidad universal y la puesta en valor del patrimonio urbano, con un diseño coherente con el entorno del casco histórico.

Los trabajos de repavimentación tienen un coste de 470.000 euros, cuentan con financiación europea y un plazo de ejecución de siete meses. Se incluyen dentro de la estrategia de peatonalización y renovación del Casco Antiguo de Alcoy y forma parte de la Agenda Urbana Local, hoja de ruta municipal que alinea las políticas urbanas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 europea y española.

Continuidad urbanística a otras actuaciones Las obras que ya están desarrollándose en las calles Joan Cantó, Bartolomé J. Gallardo y Diego Fernando Montañés van a continuidad física y de diseño a las actuaciones de reurbanización de la calle Sant Josep y de las calles Sant Maure, Santa Rita y El Tap, intervenciones que fueron presentadas en la solicitud de la primera convocatoria de este plan, así como a la reforma realizada en la calle Sant Francesc dentro de los fondos EDUSI (FEDER).

El proyecto, redactado por el arquitecto municipal Daniel Mullor, plantea la transformación de la calzada y las aceras actuales en una plataforma única de preferencia peatonal, con materiales nobles como el granito en diversos formatos y tonalidades, eliminando bordillos y barreras arquitectónicas. También se incorporará mobiliario urbano, arbolado, alumbrado eficiente y puntos de información turística, todo sin afectar al subsuelo.

Los trabajos ya han arrancado y tienen un plazo de ejecución de siete meses / Juani Ruz

La concejala de Urbanismo, Vanessa Moltó, ha destacado: "La repavimentación de la calle Joan Cantó y su entorno no solo responde a la necesidad de renovar un espacio público céntrico, sino que nos permite reforzar una de las zonas más emblemáticas y estratégicas del Centro Histórico: el entorno del CADA y la Universidad. Hablamos de un espacio que combina patrimonio, cultura, conocimiento e innovación, y que necesitaba una transformación que lo hiciera más amable y accesible para la ciudadanía.

Así, ha añadido que "con esta actuación avanzamos hacia un modelo de ciudad más habitable, cohesionada y comprometida con su identidad histórica, pero también con los retos de sostenibilidad que nos marca Europa".

Bolardos inteligentes

Entre las mejoras técnicas del proyecto destaca la incorporación de sumideros centrados para una correcta evacuación de las aguas pluviales, así como la regulación del tráfico con bolardos inteligentes supervisados por la Policía Local, que permitirán restringir el acceso a residentes y usuarios autorizados.

Esta actuación complementa y sigue la línea de la llevada a cabo recientemente en la calle Sant Josep, también financiada con fondos europeos. Los proyectos forman parte de las ayudas a municipios para la implantación de Zonas de Bajas Emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation EU.