Orinar en la calle sale caro en Alcoy: 11 multas de 300 euros

Orinar en la vía pública en Alcoy sale caro. El doble que el año pasado. La nueva ordenanza que entró en vigor el pasado marzo supone duplicar la sanción por esta práctica insalubre e incívica, hasta los 300 euros. Y ya se llevan 11 multas por este motivo en lo que va de 2025.

El Ayuntamiento de Alcoy ha informado este viernes que ha registrado a lo largo de este año un total de 25 expedientes sancionadores, entre ya resueltos y en tramitación, por diferentes acciones que vulneran la normativa municipal en materia de residuos y limpieza viaria. Además, se han iniciado otros 18 expedientes que se encuentran actualmente pendientes de informes y tramitación.

Residuos depositados fuera de los contenedores en Alcoy / INFORMACIÓN

Los 25 expedientes de 2025 responden a conductas muy diversas, pero destaca especialmente la cifra de 11 sanciones por orinar en la vía pública, la infracción más reiterada y que supone una sanción de 300 euros. Con la anterior normativa la multa más habitual era de 150 euros -sanción mínima-, aunque no estaba especificada la cuantía, solo que podría llegar hasta los 750 euros. Por lo general la sanción entonces era de 150 euros.

Estas son las cuantías de las multas de la ordenanza El anexo de la nueva ordenanza de Alcoy concreta las conductas más frecuentes y el importe exacto de la sanción. Orinar en la calle está sancionado con 300 euros, verter restos de poda o escombros de manera indebida puede costar hasta 750 euros, mientras que derramar aceite o gasolina en la vía pública o depositar residuos voluminosos en espacios no autorizados se considera una infracción grave y puede ascender a 1.500 euros. En los casos más extremos, como el vertido de residuos peligrosos que afectan a la salud pública o a espacios naturales protegidos, la multa puede alcanzar los 3.000 euros.

Ahora, con la nueva ordenanza, se concreta que es de 300 euros, aunque puede también llegar a los 750 euros.

Otros casos detectados aunque en una cantidad ya mucho menor han sido vertidos de residuos (3 sanciones), tanto de particulares como de empresas, pintadas en muros (2), colocación de cartelería en el mobiliario urbano (2), así escombros y restos de poda depositados de forma indebida, o vertidos de gasolina y aceite en la vía pública.

Impacto negativo

Todas estas prácticas no solo generan suciedad, sino que también tienen un impacto negativo sobre la imagen y la seguridad de la ciudad.

Desde el 1 de marzo de 2025 está en vigor la Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos y Limpieza Viaria para una Economía Circular, que sustituye a la anterior de higiene urbana y adapta la normativa local a la nueva Ley de residuos.

Tramos de sanciones

El texto ha reforzado el régimen sancionador y establece tres tramos económicos: las infracciones leves se castigan con multas de entre 300 y 750 euros, las graves oscilan entre 751 y 1.500 euros, y las muy graves pueden alcanzar hasta 3.000 euros. Esto supone un aumento notable respecto a la antigua ordenanza, donde las sanciones mínimas comenzaban en 150 euros.

La nueva regulación incorpora también un elemento innovador: un anexo específico en el que se recogen las conductas más habituales y la cuantía exacta de la sanción que conllevan. De esta manera, se ofrece claridad y transparencia a la ciudadanía. Por ejemplo, se tipifica de manera directa la sanción por orinar en la calle, por verter residuos fuera de los contenedores o por depositar escombros en lugares no autorizados.

Reducción del 50 %

Otro aspecto destacado es que, al igual que en las sanciones de tráfico, la ordenanza prevé que el importe se reduzca a la mitad cuando la persona infractora reconoce los hechos y acepta la responsabilidad.

Cabe recordar que los hechos cometidos antes del 1 de marzo se tramitan todavía según la antigua ordenanza de higiene urbana, mientras que los posteriores se rigen por la nueva ordenanza de gestión de residuos y limpieza viaria.

Respeto a las normas

La concejala de Medio Ambiente, Teresa Sanjuán, ha remarcado la importancia de respetar estas normas para preservar la calidad de vida en la ciudad: "No se trata solo de evitar multas. Hablamos de civismo y de respeto por Alcoy. No podemos permitir que orinar en la calle, ensuciar con residuos o colocar carteles de forma irregular se conviertan en acciones normalizadas. Cada conducta incívica supone un coste económico para el Ayuntamiento y, por tanto, para toda la ciudadanía. Lo que queremos es concienciar y avanzar hacia una ciudad más limpia, más saludable y más respetuosa con su entorno».

Residuos en una zona de Alcoy, en imagen de archivo / Juani Ruz

Sanjuán ha añadido que "Alcoy es una ciudad con un patrimonio y un entorno natural que debemos cuidar entre todos y todas, y eso empieza por los pequeños gestos cotidianos: tirar los residuos donde corresponde, cuidar los espacios comunes y no dañar lo que es de todos".

Por último, ha concluido que: «Continuaremos vigilando el cumplimiento de la ordenanza y hacemos un llamamiento a la colaboración ciudadana para reducir estas infracciones y avanzar hacia un modelo de ciudad más cívica y sostenible».