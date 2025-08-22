Los rayos provocan dos incendios en el norte de la provincia de Alicante
El registrado en Millena lo ha pagado la lluvia mientras que en Alcoy trabajan en otro fuego
Una tormenta ha causado en la tarde de este viernes dos incendios en el norte de la provincia debido a la caída de sendos rayos.
Los siniestros se han declarado en Millena, ya extinguido por la propia lluvia, y en Alcoy, donde trabajan efectivos de los bomberos y que parece que evoluciona favorablemente y podría ser controlado en breve.
Según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos, "tras una tormenta de rayos se han abierto dos incendios de arbolado por caída de rayos". Y es que esta tarde hay decretada alerta amarilla en el norte e interior de la provincia por el riesgo de fuertes lluvias, que pueden ir acompañadas de granizo.
El primero ha sido en Millena, en El Comtat, recibiéndose el aviso a las 15:31 en Millena y el otro a las 15:40 en Alcoy, cerca ermita de Sant Antoni.
Los bomberos han infromado que posterioridad en toda la zona ha comenzado a llover, por lo que en incendio de Millena ha quedado extinguido. Y se trabaja en el de Alcoy, con un medio aéreo y dos dotaciones del parque de La Montaña.
