Las tormentas dejan más de 60 litros en 4 horas en el norte de la provincia

Las tormentas que podían alcanzar el norte e interior de la provincia de Alicante han descargado sobre todo en la zona de la sierra de Mariola. Y aunque los registros se han limitado a unos pocos municipios, han sido relevantes en algunos casos. Así, se han llegado a contabilizar 60 litros por metro cuadrado en cuatro horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado para la tarde del viernes alerta amarilla por acumulados que podían ser de 20 litros en una hora, y que podían venir acompañados de granizo. Y estas lluvias se han dejado notar sobre todo en El Comtat.

Así, según la red de Avamet, han caído en Agres 60,4 litros en cuatro horas, según los datos disponibles hasta las 18.30 horas. Le ha seguido Alfafara con 43,2, Cocentaina con 40, Benillup con 19,8, Benimarfull con 18,6, Muro con 18, Balones con 17,8 y Planes con 16,8.

Además, estas tormentas han traído rayos que han causado dos conatos de incendio en Alcoy y Millena, sin mayor consecuencias, ayudando la lluvia a su extinción.

Según Aemet, estas tormentas se han formado en el Valle de Cofrentes-Ayora (Valencia) y con trayectoria hacia el sureste han afectado a zonas de la Costera, la Vall d'Albaida y el Comtat, para ir disipándose en la Marina Alta al acercarse al mar.

Posible dana a partir del domingo

Por otra parte, Aemet ha informado este viernes que una dana dejará tormentas el domingo por la tarde en amplias zonas del valle del Ebro, Pirineos, Ibérica y litorales y prelitorales de la mitad norte mediterránea, así como un descenso de las máximas en la mitad oeste peninsular, según la predicción de su portavoz José Luis Camacho, ha informado Europa Press.

De cara al domingo, el portavoz de Aemet ha avanzado que la circulación de la atmósfera sobre el Atlántico norte se verá perturbada por el paso del huracán 'Erin' a borrasca extratropical. En este sentido, habrá incertidumbre acerca de la ubicación y fuerza de la formación de una dana sobre la Península Ibérica. Aun así, se prevé que esta se centre en las proximidades del Golfo de Cádiz y que tenga efectos notables en el tercio nordeste de Península y Baleares. De esta manera, el pronóstico recoge la aproximación en superficie y entrada de un frente atlántico poco activo desde el noroeste.

Por este motivo, Camacho ha explicado que podrá haber precipitaciones durante la primera mitad de la jornada en el noroeste y nubes de evolución diurna en el tercio nordeste que vendrían acompañadas de tormenta por la tarde en amplias zonas del valle del Ebro, Pirineos, Ibérica y litorales y prelitorales de la mitad norte mediterránea. Dentro de un margen de incertidumbre, hay posibilidades de que sean localmente fuertes o persistentes en Navarra y norte de Aragón. Asimismo, se podría registrar calima ligera en Alborán y sudeste peninsular.

De cara a la próxima semana, Camacho ha avanzado que el lunes continuarán muy probablemente los efectos de la presencia de la dana sobre la Península ibérica, sobre todo en su mitad oriental.