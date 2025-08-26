Autorizan una planta solar en Benifallim pese al impacto de su tendido en dos "joyas" de Alcoy

Luz verde a la instalación de una planta solar en Benifallim pese al impacto que Alcoy ha denunciado que tendrá su tendido eléctrico en dos emblemáticos enclaves de su término municipal: El Molinar y la Font Roja.

La Generalitat ha dado autorización administrativa previa para la instalación FV Benifallim I, que se levantará en terrenos de este término municipal y de Penàguila, así como su línea de media tensión que discurrirá también por Alcoy, y que compartirá con FV Benifallim III, impulsada por la misma mercantil y pendiente de aprobación.

Imagen de la Font Roja de Alcoy / Juani Ruz

La resolución de la Dirección General de Energía y Minas de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, firmada el 7 de agosto, se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en los próximos días.

Todo después de que el Consell rechazara las alegaciones del Ayuntamiento de Alcoy y colectivos ecologistas, entre las que alertaban del impacto del tendido en el conjunto histórico de El Molinar, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y en el entorno del parque natural de la Font Roja.

La conselleria dio el año pasado luz verde ambiental al proyecto, desestimando que exista un impacto del tendido eléctrico de las dos plantas solares proyectadas en Benifallim y Penàguila, pese a los informes del Ayuntamiento de Alcoy que alertaban sobre afecciones ambientales y paisajísticas en la Font Roja y El Molinar.

El Consistorio denunció entonces que la Generalitat "ignora informes contrarios del Ayuntamiento y avala la instalación de una planta solar cuyos cables afectan a terrenos protegidos de Alcoy".

Las cifras

La planta que acaba de autorizar la Generalitat tiene una potencia instalada de 8,1 MW y su parcela vallada abarcará 11,5 hectáreas. Prevé más de 16.000 módulos fotovoltaicos que ocuparán 4,6 hectáreas, así como una línea de evacuación de 9,6 km, que tendría un tramo subterráneo de 3,5 km entre la subestación Barxell y la rotonda del río Molinar, y un segundo tramo aéreo de casi 5,9 km entre la rotonda y la planta FV Benifallim I.

Sin impacto para el Consell

La Conselleria estimaba que las dos plantas solares y su línea de evacuación compartida "no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente y no requieren de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre que se ajuste a las previsiones del documento ambiental, a las indicaciones de los informes recabados, al resto de la documentación aportada" y a una serie de condiciones para limitar su impacto.

Y señalaba que soterrar todo el trazado supondría un impacto mayor, al tratarse de un terreno con pendiente elevada de difícil acceso. Además, el trazado eléctrico ya había sido modificado para evitar afecciones directas a zonas protegidas, siendo la tercera vez que salía a exposición pública.

Afecciones graves para el Consistorio

Todo ello pese al contundente informe emitido por la concejalía de Transición Ecológica y Medio Ambiente del Ayuntamiento. En el documento, los técnicos municipales consideran que el proyecto, tal y como está planteado por el promotor, tanto por lo que respecta a la ubicación de la planta fotovoltaica como de la línea eléctrica, no es viable, “tal y como se ha informado y justificado en varias ocasiones” e incide en que los criterios ofrecidos para justificar el proyecto “pueden responder a otros factores, que no son ambientales ni paisajísticos, como la disponibilidad de los terrenos, los derechos de conexión únicamente con la subestación del polígono Santiago Payá de Alcoy, etc.”.

El impacto

Así, el informe señala, entre otras cosas, que el trazado de la línea de evacuación afecta a la Zona III - Forestal de protección hidrológica y conexión biológica del Barranc de la Batalla, incluida en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Carrascal de la Font Roja y afecta a un Área Prioritaria definida por la Generalitat de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución.

En este sentido, se menciona expresamente el artículo 68.2 del PORN de la Font Roja, que indica que el paso de nuevas líneas eléctricas que no discurran por los corredores de infraestructuras, como es el caso, deberán ejecutarse obligatoriamente enterradas.

Otras afecciones detectadas o que no consta que estén correctamente justificadas tienen que ver con la valoración de impactos sobre el suelo, sobre la vegetación, sobre la fauna, sobre las áreas protegidas, sobre la socioeconomía o sobre el patrimonio cultural, concluyendo el informe que “la línea de conducción eléctrica proyectada, a su paso por el término municipal de Alcoy, se considera no viable”.

Contradicciones

También se analizan las contradicciones existentes en el estudio de corte y desbroce, de las que se deduce que “el área forestal afectada es mayor que la reflejada”. Respecto al Estudio de Integración Paisajística presentado por la empresa, la concejalía de Transición Ecológica incide en que no se han valorado los desbroces de la vegetación que se van a tener que realizar en terrenos forestales. Tampoco se concreta la vida útil de la instalación ni parece tenerse en cuenta la afección al Bien de Interés Cultural (BIC) de El Molinar, entre otras cuestiones.

Máxima protección para el BIC

Respecto al BIC de El Molinar, el informe de Medio Ambiente subraya que la legislación autonómica otorga la máxima protección a los paisajes reconocidos por una figura de la legislación en materia de espacios naturales o patrimonio cultural, como es el caso de El Molinar, y añaden que, en ningún caso, se ha valorado el impacto paisajístico sobre este BIC, ni cómo se afecta el paisaje percibido desde él o desde los distintos puntos de observación.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Alcoy ha solicitado en varias ocasiones a la empresa promotora que modifique el proyecto para que la línea de evacuación eléctrica no discurra por encima del conjunto de fábricas de El Molinar.

Pese a ello, “todas las propuestas de trazado presentan básicamente el mismo recorrido”, según indica otro informe, en este caso del Museo Arqueológico, que insiste en la “afección negativa” sobre el campo visual del conjunto arqueológico industrial, incluido en el Inventario de Bienes Protegidos del Ministerio de Educación Cultura y Deporte.