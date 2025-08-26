Choque de PP y PSOE por los índices de criminalidad en Alcoy

El PP y el PSOE han ido este martes a la greña con los índices de delincuencia de Alcoy. Primero los populares han reclamado más presencial policial, alertando que los datos de criminalidad de 2024, que son públicos desde febrero, señalan que el pasado año los delitos aumentaron en la ciudad un 5,9 %. Y el ejecutivo ha salido al paso, señalando que los últimos datos disponibles, correspondientes al primer trimestre de 2025, revelan una caída del 11 %.

Así, los populares han mostrado su preocupación por "el incremento de la sensación de inseguridad en las calles de la ciudad, ya que el pasado año los índices criminalidad global aumentaron en un 5,9 % en Alcoy". Mientras que el PSOE ha defendido la mejora en las cifras de 2025.

"Aunque los datos aparentemente no son alarmantes, hay que apuntar que determinados delitos especialmente sensibles para la ciudadanía, como los robos en domicilios, comercios y vehículos, siguen repuntando en los últimos cinco años. De hecho, en periodos recientes se llegó a registrar un incremento del 50 % en los robos con fuerza, lo que genera alarma social y desconfianza en la seguridad de los barrios que se podría solucionar con más patrullas de policía local en las calles", ha manifestado el PP.

Por ello, su portavoz Carlos Pastor apunta que “este tipo de delitos afectan directamente a nuestros vecinos y generan un sentimiento de desprotección. No se trata solo de las cifras globales, sino de la realidad que viven los alcoyanos en su día a día: robos, hurtos o incidentes violentos que, aunque estadísticamente no supongan un gran volumen, son los que más afectan a la percepción de seguridad de las familias y comerciantes”.

"Precisamente en nuestro programa electoral ya proponíamos la creación de la policía de barrio porque pensamos que esta podría ser una solución para crear por lo menos una sensación de seguridad en las calles de Alcoy. Por eso y porque nos preocupa la seguridad de nuestros vecinos, exigimos que este gobierno municipal socialista de Toni Francés deje de mirar hacia otro lado y que pongan solución a este problema y a esta sensación de falta de seguridad en nuestras calles. Alcoy necesita recuperar la confianza en la seguridad de sus calles y garantizar que vecinos y comerciantes puedan vivir con tranquilidad".

Réplica del alcalde

Poco después de esta nota, el equipo de gobierno formado por PSOE y Compromís ha emitido otro comunicado con declaraciones del alcalde Toni Francés. En la misma "el Ayuntamiento de Alcoy quiere trasladar a la ciudadanía un mensaje de claridad y confianza: la seguridad solo puede evaluarse con datos oficiales y contrastables. Los últimos datos del Ministerio del Interior, publicados en el Balance de Criminalidad del primer trimestre de 2025, muestran que en nuestra ciudad la criminalidad global se ha reducido en un 11 % respecto al mismo periodo del año anterior. El documento completo es público y puede consultarse libremente en la web del Ministerio (página 307)", ha señalado el Consistorio.

"Estamos satisfechos de la reducción general de los delitos, pero no bajamos la guardia ante fenómenos tan graves como las agresiones sexuales" Toni Francés — Alcalde de Alcoy

"Los datos oficiales indican que Alcoy es la segunda ciudad de la provincia de más de 50.000 habitantes que más ha reducido la criminalidad, vemos descensos muy significativos en varios ámbitos: un 26,7 % menos de robos con violencia e intimidación, un 24,3 % menos de robos con fuerza en establecimientos e instalaciones, un 24,2 % menos de hurtos y un 40 % menos en delitos graves y menos graves de lesiones y peleas multitudinarias. Solo en los robos con fuerza en domicilios se ha registrado un ligero aumento (de 22 a 24), que no altera la tendencia general", ha destacado el ejecutivo municipal que lidera el PSOE.

Más violaciones

"Donde sí se detecta un repunte grave es en las agresiones sexuales con penetración, que han pasado de una a cuatro en este primer trimestre. El Ayuntamiento considera que estos delitos requieren un refuerzo decidido de la labor de la Policía Nacional, con todos los recursos necesarios para prevenir y perseguir estas conductas intolerables".

Comparativa

La comparativa con otras ciudades de la provincia muestra realidades muy diferentes. En el primer trimestre de 2025 la delincuencia ha bajado en municipios como Benidorm (-21,2 %), Xàbia (-23,8 %), La Vila Joiosa (-24,3 %), Petrer (-29,6 %), Ibi (-7,9 %), Dénia (-3,4 %) o Santa Pola (-4,6 %). Por el contrario, ha subido en otros como Alicante capital (+5,9 %), Elche (+0,5 %), Elda (+6,3 %), Altea (+5,9 %), Almoradí (+16,2 %) o Mutxamel (+30,1 %). En este contexto, Alcoy se encuentra entre las ciudades que logran reducir de manera clara las infracciones penales, con una caída del 11 %, ha recordado el ejecutivo.

El alcalde ha destacado que "los datos avalan el esfuerzo conjunto que se realiza desde el Ayuntamiento con los cuerpos y fuerzas de seguridad. Seguimos trabajando sin descanso, también en pleno mes de agosto, para seguir reduciendo los delitos y garantizar que Alcoy sea cada vez una ciudad más segura y tranquila para vivir. Estamos satisfechos de la reducción general de los delitos, pero no bajamos la guardia ante fenómenos tan graves como las agresiones sexuales".

"La seguridad de la ciudadanía no puede convertirse en un campo de batalla política. Los números son claros y públicos: hay que hablar con datos y no con sensaciones. Es así como podemos construir confianza y avanzar como ciudad", ha concluido Francés.