¿Por qué va a pasar a la historia este tórrido verano de 2025 en Alicante?

Quedan unos pocos días para cerrar el verano climático, que abarca los meses de junio, julio y agosto. Y los datos provisionales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) vienen a confirmar la sensación que se ha vivido en la provincia de Alicante. Mucho calor, demasiado. Un estío histórico por las altas temperaturas. Máximas muy altas y noches tórridas.

Así, es el verano más cálido en la Comunidad Valenciana desde al menos 1950, es decir desde que se tienen registros. Y agosto va a pasar a ser el tercero más tórrido, solo superado por el de 2012 y con temperaturas similares a los otros tres agostos situados en el top 5.

Así, en los últimos 4 años estamos teniendo un agosto extraordinariamente caluroso, los más cálidos en 75 años, junto con el de 2012. Todo de la mano del cambio climático, con el agua del mar entre 28 y 30 grados.

Aemet ha explicado este martes que "el verano climático finaliza en una semana, el 31 de agosto, por lo que con los datos provisionales de agosto, ya podemos hacer un balance del comportamiento de la estación. El verano de 2025 va a ser el más cálido en nuestro territorio desde, al menos, 1950", según los datos de temperatura media en la Comunidad Valenciana.

Playa del Postiguet en Alicante presenta un lleno este agosto. / ALEX DOMINGUEZ

"Aunque los últimos días no han sido muy cálidos, hay que recordar que las temperaturas de verano empezaron a final de mayo, y junio fue, con diferencia, el más cálido. Entre el 24 de julio y el 2 de agosto hubo un respiro térmico. El 25 de julio fue el día más fresco del verano", han apuntado desde Aemet.

"Esta situación del verano ha sido persistente durante gran parte de 2025, salvo marzo, que fue un mes frío" por lo que "las anomalías cálidas han predominado durante casi todo el año".

Y en cuanto al mes de agosto en concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha manifestado que "con las temperaturas previstas los últimos días del mes, agosto de 2025 va a ser muy cálido en la Comunitat Valenciana. La temperatura media más probable es 26.0 °C, que es 1.6 °C superior a la de la climatología de referencia (24.4)".

Así, "sería el tercer agosto más cálido, tras 2012 y con una temperatura muy similar a la de 2022, 2023 y 2024. De forma consecutiva se han encadenado cuatro meses de agosto con carácter muy cálido, que son el segundo, tercer, cuarto y quinto más cálidos de la serie", ha informado Aemet.

Ola de calor interminable

Y es que hay que recordar que durante esa ola de calor interminable se llegaron a registrar máximas de 45 grados, sensación térmica de hasta 49 grados y mínimas tropicales (no bajan de 20 grados), ecuatoriales o tórridas (no bajan de 25) e incluso en algunos puntos "infernales", término no oficial que se está empezando a emplear para las noches en las que el mercurio no baja de 30 grados.

Bañistas en la playa de Arenales del Sol / Matías Segarra

La agencia sostiene que "el carácter será probablemente muy cálido a pesar de que el mes empezó fresco y va a acabar normal o algo cálido, pero la intensa, extensa y persistente ola de calor entre el 3 y el 18 de agosto determinó el carácter del mes" de agosto.

Secuencias de récord

Y apunta que "el carácter persistente y muy cálido de esta ola de calor se confirma si agrupamos los datos diarios en decenas. Desde 1950, 5 de las 20 decenas más cálidas son de la ola de calor de agosto de 2025 y las dos más cálidas las decenas que finalizaron los días 18 y 19 de agosto". Estas decenas de días pueden repetir jornadas, es decir una abarcar del 3 al 12 de agosto, otra del 4 al 13 de agosto... de ahí que aunque la ola de calor pasada duró 16 días, se señale que las dos decenas más cálidas se registraran entre esos días.

Así, la decena de días más cálida en la historia ha sido del 9 al 18 de agosto de 2025, seguida del 10 al 19 de agosto de 2025.

"La mayor intensidad, persistencia y extensión de las olas de calor en nuestro territorio se deduce también de los datos de la tabla, ya que las veinte decenas más cálidas son todas de 2023, 2024 o 2025", ha agregado Aemet. Todo un ejemplo de las consecuencias del cambio climático.