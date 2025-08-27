Este es el dispositivo de seguridad de Ibi para los Moros y Cristianos

El Ayuntamiento de Ibi celebró este martes la Junta Local de Seguridad Ciudadana previa a las Fiestas de Moros y Cristianos de Ibi 2025, para ultimar el dispositivo para las celebraciones que se desarrollarán del 11 al 14 de septiembre.

En la reunión se han tratado temas relativos a la seguridad ciudadana, con el foco puesto en el despliegue de dispositivos que garanticen la seguridad durante la celebración de las Fiestas de Moros y Cristianos de Ibi y sus días previos. En ese sentido, la localidad va a poder contar con refuerzos desde la Policía Local para cubrir cada turno con más efectivos, a los que se añade el refuerzo de la Policía Autonómica para la Verbena del Fester, el sábado 6 de septiembre, y dos patrullas más de la Guardia Civil para el viernes 12 y sábado 13 de septiembre, con especial apoyo en las partidas rurales y barrios periféricos y diseminados.

Última jornada de los Moros y Cristianos de Ibi / Armando Guillem

La junta ha contado con la presencia del subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves; el alcalde de Ibi, Sergio Carrasco; la vicealcaldesa y concejal de Fiestas, Aitana Gandia; el jefe operativo de la Unidad Provincial de Alicante de la Policía Autonómica, el inspector José Antonio Fernández; el jefe accidental de la Comandancia de la Guardia Civil, el teniente coronel Antonio Darder; y el jefe accidental de la Compañía en Ibi, el comandante Antonio Garate.

También han estado la jefa del Seprona de Alicante, la capitán María Pellicer; el jefe accidental del Puesto de la Guardia Civil en Ibi, el sargento Ángel Rocamora; el jefe de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía, el inspector jefe Jesús Sánchez, así como la jefa accidental de la Policía Local de Ibi, Elvira Vidal.

En cuanto a representantes de Igualdad y VioGen, también ha asistido Eva Montesinos, jefa de la Unidad Contra la Violencia sobre la Mujer de Alicante, y la teniente de alcalde de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Ibi, Montse Agulló.

Incremento de la delincuencia

En otro orden de cosas, según informes presentados por los diferentes organismos, se ha detectado un aumento del 4 % de la delincuencia, sobre todo, debido al aumento del porcentaje de un 22 % de ciberdelicuencia. Y "aunque está muy por debajo de la media, sí que preocupa dada la cantidad de personas vulnerables a este tipo de delincuencia y fraude por internet", han explicado desde el Consistorio.

En este sentido, tanto Ayuntamiento como Guardia Civil van a continuar organizando charlas dirigidas a la ciudadanía con las que poder prevenir este tipo de estafa que puede afectar a personas de todas las edades. Por otro lado, ha habido un descenso del 2 % en robos y acciones similares, muy por debajo de la media.

Agresiones sexuales

Para la prevención de agresiones de carácter sexual, se ha explicado la existencia de Puntos Violeta en diferentes puntos del centro urbano durante el transcurso de las fiestas. Son los puntos organizados desde las concejalías de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Ibi y con la colaboración y dinamización por parte de la Cruz Roja Ibi, Onil, Castalla y Tibi, cuyo objetivo es el de informar, prevenir y servir como puntos de apoyo a los que acudir ante cualquier incidencia o duda.

"Damos las gracias, en primer lugar, a las fuerzas y seguridad involucradas en la extinción del incendio en Ibi del pasado mes de julio, así como al Seprona por las diligencias que se han presentado en el juzgado Sergio Carrasco — Alcalde de Ibi

En cuanto a esta última cuestión, se han tratado el llamativo y preocupante aumento de casos de violencia de género en la localidad. En la actualidad, Ibi contabiliza 101 casos de violencia de género, un 30% más respecto al año anterior.

"Se trata de una preocupación constante que se debe continuar abordando desde el Consistorio y, en ese sentido, Ayuntamiento de Ibi y Guardia Civil han renovado la firma de colaboración para seguir trabajando conjuntamente en temas relacionados con la violencia de género y por la seguridad de las víctimas, así como promocionar acciones informativas y de difusión durante todo el año", han señalado.

Sergio Carrasco, alcalde de Ibi, ha aprovechado la ocasión para “dar las gracias, en primer lugar, a las fuerzas y seguridad involucradas en la extinción del incendio en Ibi del pasado mes de julio, así como al Seprona por las diligencias que se han presentado en el juzgado. Y, por otra parte, la presencia a la reunión del subdelegado del gobierno, Juan Antonio Nieves, y del resto de miembros de la junta, así como por toda la colaboración recibida y el aumento de efectivos que hará posible que Ibi tenga unas fiestas seguras”.