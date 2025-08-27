Este es el elevado número de conductores "cazados" en Alcoy bajo los efectos del alcohol o drogas

Cerco a la conducción bajo los efectos de las drogas o el alcohol en Alcoy. Durante el verano, la Policía Local ha instruido 30 denuncias vinculadas al consumo de estupefacientes o alcohol al volante, según ha informado este miércoles el Ayuntamiento.

En concreto, cuatro de estas intervenciones estuvieron relacionadas con el consumo de sustancias estupefacientes, todas ellas tramitadas por la vía administrativa tras haber cometido alguna infracción de tráfico.

En lo que respecta al alcohol, 26 conductores dieron positivo en los test de alcoholemia. De estos, 16 fueron denunciados por la vía administrativa, al superar la tasa permitida de 0,25 mg/l pero sin llegar a 0,60 mg/l, y 10 derivaron en atestados penales, ya que superaban los 0,60 mg/l en aire espirado, más del doble del límite legal.

Estas son las consecuencias penales de conducir ebrio Las sanciones previstas para los casos penales, en los que se superan los 0,60 mg/l de alcohol en aire espirado, incluyen penas de prisión de 3 a 6 meses, trabajos en beneficio de la comunidad de entre 30 y 90 días o multas económicas de 6 a 12 meses, así como la retirada del permiso de conducción por un periodo de 1 a 4 años.

Dentro de estas actuaciones, 6 se produjeron al estar los conductores implicados en accidentes de tráfico, 9 como consecuencia de infracciones graves al reglamento de circulación y el resto dentro de los controles ordinarios y específicos de alcoholemia.

500 pruebas en una semana

Precisamente, del 14 al 21 de julio, la Policía Local de Alcoy realizó más de 500 pruebas dentro de la campaña estatal impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), en la que participan municipios de más de 25.000 habitantes.

Un control de la Policía Local de Alcoy. / INFORMACIÓN

Por otra parte, la Policía Local "cazó" en 2024 a 105 conductores bajo los efectos del alcohol o drogas, de los que 24 estuvieron implicados en siniestros viales.

Factor determinante

Según datos de la DGT, el alcohol es un factor determinante en un tercio de los accidentes mortales. Conducir bajo sus efectos multiplica entre 2 y 15 veces el riesgo de sufrir un accidente y agrava tanto la mortalidad como la gravedad de las lesiones. Además, el consumo de drogas como cannabis, cocaína, anfetaminas o metanfetaminas constituye también una conducta recurrente y de alto riesgo entre los conductores.

"Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas es un peligro tanto para el conductor como para sus acompañantes y para los peatones" Raül Llopis — Concejal de Seguridad de Alcoy

El concejal de Seguridad, Raül Llopis, ha remarcado que "conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas es un peligro tanto para el conductor como para sus acompañantes y para los peatones. Con estas campañas queremos concienciar a la ciudadanía y evitar riesgos que ponen en juego vidas humanas. El Ayuntamiento de Alcoy se adherirá siempre a las iniciativas de la DGT, sea cual sea la fecha, porque hemos comprobado que incluso en periodos con menos población en la ciudad por vacaciones, se producen delitos muy graves que no podemos tolerar».

Esta actuación se enmarca en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, que impulsa una política de “tolerancia cero” frente a comportamientos de riesgo en las carreteras y en los núcleos urbanos.