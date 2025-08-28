¿Adiós al frío en el colegio El Romeral de Alcoy en invierno?

Llega la solución al frío que tenían que soportar en invierno los alumnos del colegio El Romeral de Alcoy. El Ayuntamiento de Alcoy ha adjudicado la sustitución de las calderas del centro educativo por un importe total de 47.106,56 € (IVA incluido).

La actuación, que se enmarca dentro del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana, supondrá la renovación completa del sistema de calefacción y producción de agua caliente sanitaria (ACS) del centro, afectando a las aulas de infantil, el comedor y el salón de actos. Y es que las calderas se rompieron el pasado año, quedando fuera de servicio. Por ello se realizó una instalación eléctrica provisional con calefactores el pasado invierno para aliviar el frío que tenían que soportar los niños.

Los trabajos comenzarán previsiblemente el próximo jueves con el desmontaje de las instalaciones existentes. Posteriormente, durante la semana del 8 de septiembre, está prevista la llegada de las nuevas calderas, momento en el que se procederá a su instalación definitiva.

El colegio público El Romeral de Alcoy / Juani Ruz

Desde el Ayuntamiento han recordado que "la Generalitat Valenciana es la administración competente para el cambio de instalaciones en los centros educativos, mientras que las competencias municipales se limitan a las tareas de mantenimiento. El Ayuntamiento de Alcoy ha remitido en reiteradas ocasiones los informes técnicos necesarios, que permanecieron sin avance por parte de la administración autonómica, lo que ha provocado un retraso que ha impedido actuar antes".

Demora de la Generalitat

Estas intervenciones se llevan a cabo mediante el Pla Edificant, cuyo funcionamiento ha explicado el Consistorio: "Cada centro educativo traslada sus necesidades, el Ayuntamiento elabora y remite los informes a la Generalitat -que es quien tiene las competencias y debe autorizar y aportar los fondos- y, finalmente, es el Consistorio quien licita y ejecuta la obra, cuando la Generalitat lo autoriza, cosa que en este caso se ha retrasado desde marzo hasta el 25 de julio. Es decir, en un mes el Ayuntamiento ha llevado a cabo el proceso de licitación y adjudicación, que ya tenía preparado a la espera de la autorización de la conselleria".

Ante la situación vivida el año pasado, cuando las antiguas calderas se rompieron en pleno invierno, "fue el Consistorio alcoyano, aun sin tener competencias, quien asumió la instalación provisional de estufas para que el alumnado no pasara frío. Esta actuación excepcional evidenció una vez más la voluntad del Ayuntamiento de dar respuesta a las necesidades reales de los centros educativos de la ciudad".

"El Ayuntamiento ha estado al lado del centro, incluso asumiendo medidas que no le correspondían, y lo continuará haciendo siempre que haga falta, porque la comunidad educativa no puede pagar las consecuencias de la falta de respuesta de otras administraciones" Alberto Belda — Concejal de Educación de Alcoy

El concejal de Educación, Alberto Belda, ha resaltado la importancia de la intervención y el papel del Ayuntamiento: “Tras muchos meses insistiendo y aportando informes, por fin se ha adjudicado la sustitución de las calderas del CEIP El Romeral. Era una actuación urgente e imprescindible para garantizar unas condiciones adecuadas al alumnado y al profesorado".

Competencias

El edil ha señalado que "el Ayuntamiento ha estado al lado del centro, incluso asumiendo medidas que no le correspondían, y lo continuará haciendo siempre que haga falta, porque la comunidad educativa no puede pagar las consecuencias de la falta de respuesta de otras administraciones. Además, desde el Ayuntamiento hemos trabajado en tiempo récord para conseguir que el alumnado de El Romeral disponga de calefacción lo antes posible".

"Con esta actuación, el Ayuntamiento de Alcoy deja claro que, ante las dificultades y los retrasos impuestos por la Generalitat, continuará defendiendo las necesidades de los centros educativos de la ciudad y trabajando para asegurar que dispongan de las infraestructuras que merecen", ha concluido Belda.