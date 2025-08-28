Turismo
El traslado del CdT de Alcoy al Parque de Rodes se le atraganta a la Generalitat
El Ayuntamiento critica la parálisis del Consell para reubicar el Centro de Turismo pese a que las obras acabaron hace casi un año y la conselleria preveía abrirlo a finales de 2025
Alcoy aguarda desde hace casi un año que la Generalitat haga efectiva la apertura del nuevo Centro de Turismo (CdT) de Interior de Alcoy. Su emplazamiento en el Parque Tecnológico de Rodes lleva terminado desde finales de 2024.
Y pese a que la Conselleria de Turismo anunció el pasado verano su intención era ponerlo en marcha a finales de 2024 y principios de 2025, el proyecto se encuentra paralizado, según ha alertado el Ayuntamiento este jueves.
Por ello, el Consistorio ha reclamado a la Generalitat la inmediata formalización del convenio para poner en marcha el CdT de Rodes.
"El Ayuntamiento de Alcoy ha vuelto a exigir a la Generalitat Valenciana que dé respuesta y agilice, de una vez por todas, la firma del convenio necesario para la cesión del edificio municipal de la calle Agres número 5, destinado a albergar el Centro de Desarrollo Turístico de Interior (CdTi) de Alcoy", ha manifestado el ejecutivo municipal.
Tanto el alcalde Toni Francés como la concejala de Turismo, Lorena Zamorano, han remitido en las últimas semanas los respectivos escritos al director general de Turismo, Israel Martínez, "sin obtener aún respuesta alguna".
En estas comunicaciones se recuerda que el edificio ya ha sido rehabilitado íntegramente, con una inversión de fondos públicos canalizados a través de un convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alcoy, y que desde finales de 2024 está en disposición de entrar en funcionamiento.
“Resulta incomprensible e injustificable que, casi un año después de la recepción de las obras, la Generalitat continúe sin dar ningún paso para formalizar la cesión que ella misma requería y que es condición indispensable para que el CdT de Alcoy pueda abrir sus puertas”, ha lamentado Francés.
Pérdida de oportunidades
El consistorio advierte que cada día de demora no solo implica una pérdida de oportunidades para las comarcas del interior, sino también un riesgo económico, ya que mantener unas instalaciones cerradas, con equipos nuevos y sin uso, acelera su deterioro y puede provocar un sobrecoste añadido cuando finalmente se quiera poner en marcha.
Un polo de conocimiento, innovación y emprendimiento
El CdTi forma parte del gran proyecto del Parque Tecnológico Urbano de Rodes, un espacio emblemático de la ciudad destinado a convertirse en polo de conocimiento, innovación y emprendimiento.
Concretamente, el edificio de la calle Agres 5, obra del arquitecto modernista Timoteo Briet, ha sido rehabilitado para albergar este centro que será una referencia en la formación turística de las comarcas interiores de la provincia de Alicante.
Tal como recoge el proyecto, el CDTi de Alcoy se concibe como un nodo de la red autonómica CDT, destinado a:
• Formación y capacitación del personal vinculado al sector turístico.
• Impulso de la innovación en productos y servicios turísticos, especialmente vinculados a la sostenibilidad y la digitalización.
• Aceleración empresarial para nuevas iniciativas en el sector.
• Promoción del turismo de interior, poniendo en valor recursos como la gastronomía, la naturaleza y el patrimonio industrial y cultural de nuestras comarcas.
• Este centro será, además, un espacio abierto a la ciudadanía y al tejido empresarial, preparado para desarrollar programas de formación práctica, jornadas y eventos gastronómicos y culturales.
Además, el Ayuntamiento recuerda que la red de Centros de Turismo (CdT) es competencia autonómica, con un ámbito territorial mucho más amplio que el municipio de Alcoy, y que por tanto es la Generalitat quien debe asumir su gestión, programación y mantenimiento.
Inauguración
El Ayuntamiento proponía que la inauguración del CdTi se enmarcara en la Semana Modernista de Alcoy del próximo mes de septiembre, coincidiendo con el homenaje a Timoteo Briet, arquitecto del propio edificio, y con una actividad que habría sido una magnífica ocasión para poner en funcionamiento las instalaciones. No obstante, la ausencia de respuesta de la Generalitat hace imposible esta puesta en marcha inmediata.
El alcalde de Alcoy ha afirmado que "no entendemos que después de una inversión tan importante de dinero público, y con la obra ya finalizada y recepcionada, la Generalitat se limite a guardar silencio y a bloquear la puesta en marcha del CdTi”.
“El CdTi de Alcoy es un proyecto estratégico, pensado no solo para la ciudad, sino para dinamizar el sector turístico de todo el interior de la provincia. Pedimos a la Generalitat que firme el convenio pendiente y asuma su responsabilidad. La ciudadanía no puede esperar más”, ha concluido Francés.
