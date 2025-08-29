Este es el poco tiempo que tarda Alcoy en pagar a sus proveedores

El Ayuntamiento de Alcoy ha dado cuenta este viernes del periodo medio de pago a proveedores correspondientes al segundo trimestre del año. El plazo se sitúa en 12,5 días de media, una cifra muy inferior al límite legal establecido por la Ley de Contratos del Sector Público, que fija un máximo de 30 días.

El periodo medio de pago a proveedores mide los días que transcurren entre la recepción del servicio o suministro por parte de una empresa y el pago efectivo al proveedor.

Y "cumplir con este indicador refleja la buena salud financiera del Ayuntamiento de Alcoy y su compromiso con las empresas y autónomos que trabajan con la administración local", han destacado desde el Consistorio.

"Pagar de manera ágil a quienes prestan servicios al Ayuntamiento es una prioridad, porque detrás de cada factura hay empresas y trabajadores que necesitan liquidez para continuar con su actividad" Vanessa Moltó — Concejal de Hacienda de Alcoy

La concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, ha valorado así este dato: "Pagar de manera ágil a quienes prestan servicios al Ayuntamiento es una prioridad, porque detrás de cada factura hay empresas y trabajadores que necesitan liquidez para continuar con su actividad. El hecho de que estemos pagando en apenas 12,5 días demuestra que la gestión económica es responsable y que Alcoy cumple con la legalidad con holgura".

Pionero con la factura electrónica

Moltó ha recordado que Alcoy fue uno de los primeros municipios en implantar el sistema de factura electrónica, un procedimiento que evita que ninguna factura pueda quedar sin registrar.

"La factura electrónica garantiza la transparencia y la trazabilidad en todo el proceso. Este sistema, que ahora es obligatorio en todas las administraciones, nosotros lo pusimos en marcha hace ya varios años y se ha demostrado como un instrumento eficaz contra la opacidad y la mala praxis", ha subrayado.

Con este resultado, "el Ayuntamiento de Alcoy no solo cumple de sobra la normativa estatal, sino que se sitúa entre las administraciones locales con mejores plazos de pago, aportando seguridad y confianza al tejido económico de la ciudad", han agregado desde el ejecutivo municipal.