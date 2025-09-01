La fastuosidad inunda Castalla

Castalla se sumerge de lleno en el medievo con una fastuosa Entrada de Moros y Cristianos. La ciudad ha dado inicio este lunes a cuatro intensos días en honor a la Virgen de la Soledad. Después de que en la noche del domingo se celebrará la tradicional Nit de l'Olleta y la Entrada de Bandas, Castalla ha celebrado este lunes su primer día grande.

Así, más de 2.500 festeros repartidos entre las siete comparsas han tomado las calles acompañados de las bandas de música y boatos. Ha sido una elegante y espectacular Entrada de la que han disfrutado los cientos de personas que han asistido al pistoletazo de salida de los festejos.

Antes, a mediodía, se había celebrado el rezo del Ángelus y el saludo del alcalde Jesús López, seguido de una mascletà y de l'Arranc de las bandas de música oficiales. Y una vez ha concluido la Entrada, ha tenido lugar la procesión de la Bajada de la Virgen, acto ancestral que representa el embrión de los festejos en el que la imagen ha estado acompañada por las comparsas con sus salvas de arcabucería.

Primer Dia de Trons

Los Moros y Cristianos proseguirán el martes con el Primer Dia de Trons, donde destaca el desfile con alardo de arcabucería a las 12:00 horas, seguido de la Ballada de Banderes, y por la tarde la Guerrilla (17:30), seguida de la Embajada del Moro (sobre las 18:30). Por la noche (21:00) llegará la procesión de El Passeig con la patrona.

Dia de l'Ofrena

El miércoles destaca el desfile infantil (12:30) seguido de la Ballada de les Banderes, y a las 19:00 horas el desfile de comparsas y la Ofrenda en honor a la Virgen de la Soledad.

Segon Dia de Trons

El jueves se cerrarán los días grandes con la reconquista cristiana. Así, a las 12:00 será el desfile con alardo de arcabucería, seguida de la Ballada de les Banderes. Y a las 17:30 llegará la Guerrilla, seguida de la Embajada del Cristiano, culminado la jornada con la Procesión de La Pujada.

Y para el viernes quedará el castillo de fuegos artificiales a las 21:30 que culminará el programa de actos.