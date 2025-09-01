¿Son oficiales las notificaciones del cambio de la tasa de la basura de Alcoy?

Los alcoyanos están recibiendo en las últimas semanas la comunicación del cambio en la tasa de la basura. Y el hecho de que no sea Correos quien realiza el trámite está generando una desconfianza que el Ayuntamiento ha querido este lunes aclarar.

Así, el Consistorio ha confirmado que las notificaciones de la tasa de residuos que están llegando son oficiales. Y es que se está encargado de ello una empresa especializada, que fue la que ganó el concurso de adjudicación de este contrato, algo que ha generado cierta desconfianza entre algunos vecinos.

El Consistorio inició a finales de julio el proceso de notificación de la tasa de recogida de residuos de 2025, que ya incorpora la nueva estructura tarifaria adaptada a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

La nueva tasa incorpora una parte fija de 98,30 euros y una parte variable de 18,84 euros que solo se aplica a los domicilios que no participan activamente en la separación de la materia orgánica

Esta normativa estatal, que da continuidad a las directivas europeas, obliga a los municipios a ajustar las tasas al coste real del servicio y a penalizar las prácticas menos sostenibles. Y también es de obligado cumplimiento la comunicación a los residentes del cambio en la ordenanza.

Las notificaciones se están enviando por correo postal, pero no a través de Correos, sino mediante la empresa adjudicataria del concurso público, que presentó la oferta económicamente más ventajosa. El Ayuntamiento destaca que se trata de un procedimiento totalmente legal y oficial, y que no se trata de ningún tipo de estafa, pese a que algunos vecinos y vecinas han expresado su desconfianza inicial, ha señalado la Corporación.

Bonificación

La nueva tasa incorpora una parte fija de 98,30 euros y una parte variable de 18,84 euros que solo se aplica a los domicilios que no participan activamente en la separación de la materia orgánica. Gracias a este sistema, un total de 5.000 personas que se han inscrito correctamente y participan en la recogida selectiva han recibido la notificación de la bonificación automática, con una reducción directa del importe total.

"Los cambios normativos aplicados en todo el Estado y la necesaria adaptación de la tasa de basura han obligado a reorganizar el calendario de cobro, así como a notificar, revisar y actualizar los padrones" Vanessa Moltó — Concejal de Hacienda de Alcoy

Como novedad, el recibo no se cobrará en las fechas habituales, sino en el último trimestre del año. Tal como se puede comprobar en la sede electrónica, el cobro de recibos domiciliados será el 17 de noviembre, mientras que el período de pago en voluntaria para los no domiciliados se extenderá del 20 de octubre al 29 de diciembre.

La concejala de Hacienda, Vanessa Moltó, ha explicado que "los cambios normativos aplicados en todo el Estado y la necesaria adaptación de la tasa de basura han obligado a reorganizar el calendario de cobro, así como a notificar, revisar y actualizar los padrones".

Incentivo

Moltó también ha remarcado el esfuerzo ciudadano: "Las 5.000 personas que ya participan en la separación de la orgánica han sido reconocidas con la correspondiente bonificación. Quienes se sumen a partir de ahora también podrán disfrutar de esta ventaja, pero ya en el recibo de 2026. Queremos incentivar la colaboración y hacer entender que separar correctamente los residuos no solo beneficia al medio ambiente, sino también al bolsillo de las familias".

5.000 contribuyentes ya se han inscrito para participar en la recogida selección de la fracción orgánica y poder así disfrutar de la bonificación

Alcoy es actualmente uno de los municipios pioneros en calidad de la fracción orgánica, con un nivel de impropios inferior al 10 %, lo que permite reducir a la mitad el coste del tratamiento por tonelada. Así, el municipio paga 11,59 € + IVA por tonelada de orgánica, frente a los 58,96 € + IVA por tonelada de residuos mezclados, un ahorro muy significativo gracias a la colaboración ciudadana.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que la bonificación no implica un pago directo, sino la exención de la cuota variable que se aplica a quienes no separan.

La ciudadanía puede consultar toda la información y la normativa vigente en los siguientes enlaces:

• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos (PDF): https://www.alcoi.org/export/sites/default/es/areas/servicios_economicos/ordenanzas/descarga/2025_3_3_BROSSA_Tasa.pdf

• Ordenanza Municipal de Residuos y Limpieza para una Economía Circular (PDF): https://www.alcoi.org/export/sites/default/es/areas/medi_ambient/ordenanzas/descarga/Publicacon-definitiva-en-el-BOP.pdf