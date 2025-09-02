Alcoy acogerá una jornada sobre el reto migratorio al que se enfrenta Europa
El encuentro, organizado por el Ayuntamiento para el 15 de septiembre en el Ágora, analizará la crisis migratoria, el cambio climático y los conflictos de Ucrania y Palestina-Israel
El Ayuntamiento de Alcoy celebrará el próximo 15 de septiembre la III Jornada en materia de Extranjería, una cita que se desarrolla por tercer año consecutivo con el objetivo de sensibilizar y fomentar la igualdad y el respeto por la diversidad.
Este año, la temática elegida lleva por título “Descontextualizando Europa” y plantea una reflexión interdisciplinaria sobre los principales desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea en la actualidad.
La jornada tendrá lugar en el Ágora, de 9 a 14 horas, y contará con la participación de destacados académicos de la Universidad de Alicante: Jaume Ferrer Lloret, decano de la Facultad de Derecho y catedrático de Derecho Internacional Público y Penal; Carolina Soler García, doctora y profesora de Derecho Internacional y Penal; así como los profesores Millán Requena Casanova y Jorge Urbaneja Cillán, también especialistas en Derecho Internacional Público y Penal.
"Con esta jornada queremos ofrecer una mirada crítica y documentada sobre la realidad europea actual. Hablar de migraciones, cambio climático o conflictos internacionales no es una cuestión lejana: nos afecta directamente en nuestro día a día y en la manera en que construimos una sociedad más justa e inclusiva"
Durante la sesión se analizarán cuestiones de gran actualidad y complejidad como la crisis migratoria persistente que afecta sobre todo a los Estados con fronteras exteriores, entre ellos España; la lucha contra el cambio climático, que marca como meta alcanzar la neutralidad climática en 2050; las consecuencias humanitarias, políticas y económicas derivadas de la invasión de Ucrania por parte de Rusia; y la dramática situación del conflicto palestino-israelí.
La concejala de Políticas Inclusivas, Aroa Mira, ha subrayado la importancia de seguir impulsando espacios de reflexión abiertos a la ciudadanía: “Con esta jornada queremos ofrecer una mirada crítica y documentada sobre la realidad europea actual. Hablar de migraciones, cambio climático o conflictos internacionales no es una cuestión lejana: nos afecta directamente en nuestro día a día y en la manera en que construimos una sociedad más justa e inclusiva. Alcoy quiere situarse como un espacio de debate y reflexión, donde la diversidad sea siempre un valor a defender”.
Mira ha añadido que la consolidación de esta jornada demuestra el compromiso del Ayuntamiento con las políticas inclusivas: “Es el tercer año consecutivo que celebramos esta iniciativa y eso refleja nuestra voluntad de dar respuestas locales a retos globales”.
La III Jornada en materia de Extranjería está organizada por la Oficina de Atención a las Personas Migradas (Pangea) y subvencionada por la Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y EATIM de la provincia de Alicante para proyectos y actividades en materia de residentes internacionales, anualidad 2025. La inscripción es gratuita pero las plazas son limitadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet activa la alerta amarilla en Alicante: riesgo de lluvias y granizo
- Y tras la alerta roja por calor... aviso amarillo por lluvias en Alicante
- Los rayos provocan dos incendios en el norte de la provincia de Alicante
- La tormenta perfecta que pone en jaque a Alicante en caso de un incendio forestal
- Alicante dice este lunes adiós a la ola de calor: así es la infernal despedida
- La Fiscalía abre una investigación por la planta solar proyectada entre la Font Roja y Mariola
- Los bomberos estabilizan un incendio en una zona rural de Alcoy
- Autorizan una planta solar en Benifallim pese al impacto de su tendido en dos 'joyas' de Alcoy