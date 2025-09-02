Así cambia el transporte interurbano en Castalla

El nuevo servicio de transporte interurbano puesto en marcha desde la Generalitat el pasado lunes incrementa las conexiones y frecuencias de los autobuses en Castalla. Así, el Ayuntamiento ha informado que La Nueva Alcoyana, como se denomina ahora el nuevo servicio, ofrece ya un servicio más amplio en el municipio con conexiones con otras localidades y con la Universidad de Alicante.

La Generalitat Valenciana ha aumentado las conexiones y los horarios de frecuencias de los autobuses interurbanos de la concesión CVA-023, el Bus del Vinalopó, y CVA-015, La Nueva Alcoyana, dando servicio esta última a Castalla.

Mapa de La Nueva Alcoyana / INFORMACIÓN

Estos servicios, impulsados por la Generalitat y operados por empresas del grupo Vectalia, ofrecen más líneas, mejores frecuencias y una mayor conectividad en la zona.

Así, se trata de la actualización del servicio de autobús que, con nueve líneas regulares, unirá el triángulo Alcoy/Cocentaina, Villena y Alicante. Castalla será una de las localidades atendidas por esta red. Conectará con municipios como Alcoy, Ibi, Onil, Villena, San Vicente del Raspeig o Alicante. Además, habrá dos líneas que conectarán la Universidad de Alicante con Castalla.