La fiesta atrona en Castalla en el triunfo de la media luna

La fiesta ha hecho retumbar Castalla con una segunda atronadora jornada de las Fiestas de Moros y Cristianos. Tras la Entrada del lunes, el Primer Dia de Trons ha traído como gran protagonista la pólvora, que ha llevado al bando de la media luna a la victoria.

Así, la jornada ha dado comienzo con el volteo general de campanas y diana, seguida de la misa de comparsas, con el bando cristiano en la Iglesia Parroquial y el moro en el Convento, y la misa de las 11:00.

Ha sido al mediodía cuando se han desatado las hostilidades y los arcabuces han tomado la palabra con sus atronadores disparos. Así, se ha celebrado el desfile con alardo de arcabucería, con las huestes de la cruz partiendo desde la iglesia y las musulmanas desde el Convento, para confluir en la Plaça Major, donde tras el ensordecedor combate ha tenido lugar uno de los actos más singulares, la Ballada de Banderes.

Los arcabuces han tomado este martes la palabra en los Moros y Cristianos de Castalla / Juani Ruz

Para este acto, tras el atronador alardo, ha llegado el silencio para que sonara la música. Un representante de cada comparsa ha cogido su estandarte y ha empezado una especie de batalla que tiene como protagonistas a las banderas. Un movimiento de un lado a otro de cada uno de los participantes que ha entusiasmado al numeroso público que ha seguro el acto.

Un momento de la Embajada del Moro / Juani Ruz

Ya por la tarde se ha desatado la batalla por el castillo con la Guerrilla, dando nuevamente voz a la arcabucería, a la que ha seguido la vibrante Embajada del Moro que ha terminado con la victoria mora, apoderándose los musulmanes de la fortaleza y del control de la ciudad.

Los festeros han vuelto a tomar las calles con el Primer Dia de Trons / Juani Ruz

Por último, ya por la noche estaba previsto que se celebrara la procesión de El Passeig con la patrona de Castalla, la Virgen de la Soledad, y la participación de todas las comparsas.

Programa del miércoles

Para este miércoles, Dia de l'Ofrena, destaca a las 12:30 horas el desfile infantil seguido de la Ballada de Banderes de los capitanes infantiles. Y por la tarde llegará la ofrenda de flores en honor a la patrona (19:00 horas).

Los festejos culminarán el jueves con el desile con alardo de arcabucería (12:00) seguido de la Ballada de Banderes. Y por la tarde llegará la reconquista cristiana, con la Guerrilla (17:30), la Embajada del Cristiano (18:30) y la procesión de La Pujada (21:00).