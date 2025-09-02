Homenaje en Alcoy: Batoi se entrega a una de sus residentes más veteranas

Alcoy rinde homenaje al barrio de Batoi a través de una de sus vecinas más veteranas. Alcoy agasajó el pasado domingo a una de las vecinas más mayores de Batoi, dentro de los actos de las fiestas de este barrio.

Así, como todos los años se le dio una placa y un ramo de flores a uno de los residentes más veteranos. Una forma de homenajear a los mayores de este barrio. Y en este caso se ha reconocido la figura de Juanita Sillero Marques, "Juanita la Modista", de 94 años y que el próximo 7 de octubre cumplirá 95 años.

Sillero, nacida en Montalbán (Córdoba), es vecina de Batoi desde hace seis décadas, donde todavía reside en su domicilio de la calle Maigmó, siendo muy conocida y querida por los vecinos. Y es la madre de la fotorreportera de INFORMACIÓN Juani Ruz.

Autoridades, familiares y vecinos con Juana durante el homenaje / Juani Ruz

El acto de homenaje ha contado con la presencia del vicealcalde Àlex Cerradelo, la regidora de Servicios Sociales, Aroa Mira, y otros miembros de la Corporación.

Su nieta Lídia Miró leyó un escrito durante el acto "porque ella es parte de la historia de este barrio, que por suerte homenajea en vida".

Así, recordó que "nació en Córdoba en 1930, segunda de catorce hermanos… que se dice pronto. Llegó a Alcoy junto a su familia, como tantas otras, buscando un futuro. Pasó por la Venta Saltera, en el Molinar, y por el barrio de Corea… hasta que en 1966 llegaron a Batoi. Con 5.000 pesetas compraron un terreno, y aquí levantaron la casa donde todavía vive".

"Personas como mi abuela Juana son parte de lo que hace que este barrio sea íntimo, tranquilo y familiar" Lídia Miró — Nieta de Juana Sillero

Miró agregó que "tuvo cinco hijos, todos batoyeros. Solo la pequeña de nacimiento, pero todos de corazón. Y hasta sus nombres cuentan la historia de esta familia: Antonio, por el padre de mi abuelo; Alfonsi, por la madre de mi abuela; Perfecto, por su padre; Manoli, por mi abuelo Manuel; y Juani, como ella misma".

"En Córdoba aprendió a coser, y aquí, con su máquina, empezó a trabajar desde casa. Muy pronto, en el barrio ya la conocían como la modista. Siempre rodeada de hilos, agujas, telas… y con la cabeza llena de ideas. Además de su trabajo, trajo consigo un trocito de su tierra: palabras y humor andaluz, los pestiños, y la receta del jabón de sosa, que todos tenemos en casa como multiusos".

El vicealcalde entrega la placa a Juana / Juani Ruz

Juanita "tiene siete nietos y tres bisnietas, aunque puede que consienta más a su gato… Tino es su fiel compañero, y cualquier felino que se acerque por su ventana, también. La vida le ha dado momentos duros, pero ella sigue con calma, fuerza y dignidad. Con pocas pero buenas amigas, y con una familia que la quiere cerca".

Y concluyó destacando que "Batoi ha sido su hogar durante casi 60 años. Personas como ella, son parte de lo que hace que este barrio sea íntimo, tranquilo y familiar. Gracias a la Asociación de Vecinos, a Alcaldía y a la regidora de Mayores por pensar en ella y hacer posible este reconocimiento. Y gracias, yaya, por tanto".