La tradición que recupera Ibi 70 años después para sus inminentes Moros y Cristianos

Ibi recobra tradiciones de sus fiestas perdidas hace ya 70 años. Así, la ciudad va a recuperar para sus inminentes celebraciones los bailes populares después de la Novena de los Moros y Cristianos. El anuncio se ha realizado este martes en el salón de plenos. Y será el próximo lunes 8 de septiembre cuando se hará realizad este regreso

Esta tradición se dejó de hacer en los años 50 de siglo pasado y en 2025 vuelve a realizarse con la implicación del Grup de Danses, la Comissió de Festes y la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Ibi, que han participado en la presentación.

Al acto han asistido el alcalde de Ibi, Sergio Carrasco; la vicealcaldesa y concejal de Fiestas y Tradiciones, Aitana Gandia; la presidenta de la Comissió de Festes, Eva Galera, y el presidente del Grup de Danses d'Ibi, Carlos Asensio.

"Será una noche de baile especial donde el protagonista es el pueblo de Ibi y con el que volveremos a nuestros orígenes" Aitana Gandia — Vicealcaldesa y concejal de Fiestas de Ibi

Hay mucha documentación gráfica que acredita la unión de las dos fiestas más importantes de la localidad: las Fiestas de Moros y Cristianos y las Festes d'Hivern, cuyo acto principal es el popular Dia dels Enfarinats.

Así, la presidenta de la Comisión de Fiestas ha destacado que “hay imágenes claras de la unión de estas dos fiestas y de cómo han ido siempre de la mano. Sin ir más lejos, la portada del libro de fiestas del año 1949 tiene como motivo principal la figura de una 'ballaora', una soltera. También hay fotografías antiguas de capitanes y abanderadas con 'ballaors', apariciones de bailes populares en el programa de fiestas, además de muchos más ejemplos de cómo se mezclaban dos fiestas durante estos días”.

Cartel sobre los actos por la recuperación de los bailes / INFORMACIÓN

Exposición de fotografías antiguas

Como acción previa, habrá una exposición en la calle de fotografías antiguas. Aitana Gandia, vicealcaldesa y teniente de alcalde de Fiestas, ha explicado que “estas imágenes estarán imprimidas en lonas que se colgarán en balcones del casco antiguo. Unas fotografías que han sido cedidas por el Archivo Municipal y la Comissió de Festes, y que estamos seguros gustarán mucho”.

"No se trata de una actuación del Grup de Danses, ni habrá vestimenta tradicional, sino que se trata de la participación del pueblo, de una noche de baile para todos y todas, para disfrutar y recuperar antiguas tradiciones que pensamos son muy bonitas de llevar a cabo y difundir" Carlos Asensio — Presidente del Grup de Danses d’Ibi

Y sobre el acto del próximo lunes ha apuntado que "se tratará de una noche de baile especial donde el protagonista es el pueblo de Ibi y con el que volveremos a nuestros orígenes. Agradecemos a las personas que han cedido sus balcones, a la comisión y al Grup de Danses su gran predisposición a que pueda tener lugar este acto de recuperación”.

Pasacalles previo

El acto de bailes populares tendrá lugar el 8 de septiembre, con el pasacalles previo de la Rondalla de Ibi, desde el Mercado Municipal pasando por las calles Constitución, Manuel Soler y Mayor, y hasta la plaza de la Iglesia.

“Se espera que sea un acto con muy buena acogida por parte todos y todas y por las personas amantes de la fiesta y las tradiciones" Sergio Carrasco — Alcalde de Ibi

Será allí donde al acabar la misa de la Novena de fiestas, sobre las 21:15 horas aproximadamente, se celebrarán los bailes populares, acompañados de la Rondalla.

A tal efecto, el presidente del Grup de Danses ha incidido en que “no se trata de una actuación del Grup de Danses, ni habrá vestimenta tradicional, sino que se trata de la participación del pueblo, de una noche de baile para todos y todas, para disfrutar y recuperar antiguas tradiciones que pensamos son muy bonitas de llevar a cabo y difundir, que es para el que también trabajamos el Grup de Danses de Ibi”.

En el acto habrá sillas para las personas asistentes y, en palabras del alcalde, “se espera que sea un acto con muy buena acogida por parte todos y todas y por las personas amantes de la fiesta y las tradiciones. Queremos que el ambiente de fiestas sea lo mejor y este acto es para toda la ciudadanía, para disfrutar del baile, de la compañía y de la fiesta”.