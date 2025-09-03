Bonos de 100 euros para que los jóvenes compren en los mercados de Alcoy

El Ayuntamiento de Alcoy ha puesto en marcha la campaña de bonos "Jove Mercat". La intención es fomentar que los jóvenes compren en los mercados y facilitar el relevo generacional de los clientes, según ha explicado el vicealcalde y concejal de Comercio, Àlex Cerradelo.

El regidor ha explicado que la campaña está dirigida a los jóvenes alcoyanos de entre 18 y 30 años, quienes dispondrán de un bono digital de 100 euros, que será totalmente gratuito. "Queremos acercar los mercados municipales a los jóvenes y, además, promover los productos de calidad y proximidad".

"Queremos acercar los mercados municipales a los jóvenes y, además, promover los productos de calidad y proximidad" Àlex Cerradelo — Vicealcalde y concejal de Comercio de Alcoy

La campaña comenzará el 8 de septiembre y se extenderá hasta el 30 del mismo mes. Los bonos se conseguirán a través de la página web alcoibonsconsum.es, en la que también se podrán consultar los puestos de los mercados adheridos. La partida destinada es de 30.000 euros.

Moneda digital "Al-coin"

Se ha contado con la colaboración de los mercados y de la Cámara de Comercio. También se ha destacado que la campaña servirá como prueba piloto de la moneda digital "Al-coin", que se ha desarrollado en colaboración con el Grupo de Investigación Legalcripto de la Universidad de Alicante, con la que el Ayuntamiento tiene un convenio de colaboración suscrito en el ámbito del Sandbox Urbano de Alcoy.

Cerradelo ha agregado que en esta ocasión la Diputación no ha puesto en marcha la campaña de Bonos Consumo. Por tanto, será la concejalía de Comercio quien financiará el 100% de esta iniciativa.