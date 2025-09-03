Castalla honra a su patrona

Castalla ha rendido este miércoles un sentido homenaje a su patrona, la Virgen de la Soledad, en la tercera jornada de los Moros y Cristianos. Los festeros han honrado a la patrona con una multitudinaria Ofrenda por la tarde, en unos festejos que se cerrarán este jueves con la reconquista de la cruz.

Por la mañana se han celebrado varias misas y poco después del mediodía ha tenido lugar el desfile infantil que ha culminado con la Ballada de Banderes por parte de los capitanes infantiles.

Otro momento de las fiestas de Castalla de este miércoles / INFORMACIÓN

Y ya por la tarde ha llegado el desfile de todas las comparsas que, siguiendo el itinerario tradicional, ha terminado en la Iglesia Parroquial con la tradicional Ofrenda de Flores.

Final de fiesta

Los días grandes de los Moros y Cristianos de Castalla se cierran este jueves con el Segon Dia de Trons. Así, a las 8:00 horas habrá volteo general de campanas y diana, seguido a las 9:00 horas de la misa de comparsas, con el bando moto en la Iglesia y el cristiano en el Convento.

A las 11:00 llegará la misa mayor y a mediodía el desfile con alardo de arcabucería que culminará con la Ballada de Banderes. Seguidamente tendrá lugar la presentación de los capitanes del próximo año, desfilando con alardo de arcabucería y terminando con la Ballada de les Banderes por los nuevos capitanes.

Y por la tarde la Guerrilla (17:30 horas) y la Embajada del Cristiano (18:30) llevarán a la victoria de la cruz, quedando para las 21:00 horas la procesión de La Pujada.

Ya el viernes se lanzará el tradicional castillo de fuegos artificiales a las 21:30 horas como colofón a los festejos.