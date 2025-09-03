El proyecto de vivienda colaborativa para personas mayores que reactiva Alcoy

El Ayuntamiento de Alcoy ha conseguido un total de 163.403,10 euros en la convocatoria de ayudas para el fomento de alojamientos en el modelo de "cohousing" -vivienda colaborativa- para personas mayores, dentro del programa 8 del Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, convocadas por la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

La ayuda se destinará a la rehabilitación del edificio municipal situado en el número 14 de la calle La Sardina, donde se prevé habilitar nueve unidades de alojamiento en un modelo de convivencia que combina alojamientos de uso particular y totalmente independientes con espacios y servicios comunitarios. Esta reforma salió a licitación en 2022, pero quedó desierto el concurso. Y ahora el proyecto se reactiva, contando con un presupuesto total de 480.000 euros.

La parte no cubierta por la subvención será financiada a través de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), con un total de 288.263,25 euros, mientras que el Ayuntamiento solo tendrá que aportar el 6,12 %, es decir 29.402,40 euros.

Para personas mayores de 65 años con ingresos limitados

Según establecen las bases, estas unidades residenciales solo podrán ser alquiladas o cedidas en uso a personas mayores de 65 años con ingresos limitados, quedando excluidas las viviendas turísticas o similares.

"Alcoy da un paso más en la innovación en políticas de vivienda y también en la rehabilitación de un barrio como es El Partidor" Vanessa Moltó — Concejal de Urbanismo de Alcoy

La concejal de Urbanismo, Vanessa Moltó, ha subrayado la importancia de este proyecto para la ciudad: "Alcoy da un paso más en la innovación en políticas de vivienda y también en la rehabilitación de un barrio como es El Partidor. Con este modelo damos respuesta a una necesidad real de las personas mayores: poder vivir de manera independiente pero con la tranquilidad de contar con espacios compartidos, servicios adaptados y la seguridad de una comunidad".

Del mismo modo Moltó ha señalado que "se trata de una actuación que solo supondrá un gasto de unos 30.000 euros para las arcas municipales frente a los cerca de medio millón de euros en que está valorado el proyecto. Es un claro ejemplo de cómo aprovechamos los recursos públicos para mejorar la ciudad y la calidad de vida de sus vecinos".

Visita a las obras del edificio de la calle Sant Mateu / INFORMACIÓN

Viviendas intergeneracionales de Sant Mateu

Este proyecto se suma a la promoción de 18 viviendas intergeneracionales que se está llevando a cabo en los números 102 y 104 de la calle Sant Mateu, con acceso por la Placeta de les Eres. Ambos contribuirán a la regeneración del barrio de El Partidor.

Viviendas sociales de Sant Maure

Asimismo, cabe recordar que cuatro familias de personas mayores con dependencia o discapacidad ya viven en las viviendas sociales de la calle Sant Maure. Estas viviendas municipales se rehabilitaron dentro del proyecto Edusi, con el objetivo de garantizar la inclusión social y combatir la exclusión residencial.

Se trata de personas mayores, con discapacidad reconocida o en situación de dependencia, que han sido seleccionadas según criterios sociales y económicos, con el fin de garantizar el derecho a una vivienda digna, accesible y adaptada a sus necesidades.