Alcoy licita la dinamización del Parque Tecnológico Urbano de Rodes

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado este jueves el expediente para iniciar el proceso de licitación para contratar los servicios profesionales que se encargarán de la gestión, dinamización, comunicación y atención operativa de la zona de empresas del Parque Tecnológico Urbano de Rodes (PTUR).

El contrato, dotado con un presupuesto base de 119.954,20 euros (IVA incluido) y con un valor estimado de 396.542,84 euros para un periodo máximo de cuatro años, tiene como objetivo consolidar este espacio como motor de innovación y emprendimiento en la ciudad.

La adjudicataria asumirá tareas clave como la gestión operativa diaria, la organización de actividades de alto valor añadido —formaciones, talleres, foros de inversión, retos de innovación—, el asesoramiento especializado a startups y pymes, la captación de inversiones y alianzas, la gestión digital de espacios y la proyección del PTUR en los ámbitos local, autonómico, nacional e internacional.

“El Parque de Rodes es una de las apuestas más ambiciosas de Alcoy para diversificar su economía, atraer talento y generar oportunidades” Toni Francés — Alcalde de Alcoy

El contrato contempla además la implantación y mantenimiento de una plataforma digital integral para gestionar reservas, controlar accesos, facturación y comunicación interna; la planificación y ejecución de un calendario anual de actividades de dinamización; el acompañamiento técnico a proyectos empresariales para favorecer su crecimiento y acceso a financiación; y la coordinación con la Agencia de Innovación y otros agentes públicos y privados para impulsar proyectos estratégicos.

Gestión de la comunicación

También incluye la gestión de la comunicación del parque, con creación de contenidos digitales, dinamización de redes sociales y relación con medios de comunicación para reforzar su visibilidad.

El Parque Tecnológico Urbano de Rodes cuenta con más de 1.000 metros cuadrados de coworking, una veintena de oficinas privadas y espacios polivalentes para reuniones, formación y eventos. Su objetivo es especializarse en sectores estratégicos como la robótica, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el Big Data, la animación digital o el diseño de videojuegos. Dispone, además, de un área sociocultural, un centro administrativo y espacios para nómadas digitales.

Desde puestos de coworking fijo hasta oficinas privadas

El acceso a los espacios de trabajo del PTUR se articula en diferentes modalidades, desde puestos de coworking fijo hasta oficinas privadas, todas ellas sujetas a un proceso de evaluación por parte de un comité que valora criterios como la innovación, la sostenibilidad, el talento, la contribución al ecosistema o la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También se ofrecen salas de reuniones, aulas y espacios polivalentes para eventos, con precios públicos regulados y descuentos para los miembros del parque.

“El Parque de Rodes es una de las apuestas más ambiciosas de Alcoy para diversificar su economía, atraer talento y generar oportunidades”, ha destacado el alcalde Toni Francés. “Con esta licitación, damos un paso decisivo para que el complejo se convierta en un referente en innovación y nuevas tecnologías, capaz de conectar nuestras empresas con redes de ámbito nacional e internacional”.

Francés ha subrayado que este contrato permitirá “no solo gestionar los espacios, sino dotarlos de actividad constante, conectar a las empresas entre sí y con otros agentes estratégicos, y proyectar Alcoy como una ciudad innovadora, sostenible y abierta al mundo”.

A partir de la próxima semana, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público dentro de los plazos establecidos.